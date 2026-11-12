L’Iran entra nell’organismo ONU che definisce le priorità su diritti umani, disarmo e sicurezza

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Con 144 voti favorevoli, l’Assemblea generale e il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite hanno eletto l’Iran all’interno del Comitato per il programma e il coordinamento (CPC), l’organo incaricato di tracciare le linee guida dell’ONU in ambiti strategici come la tutela dei diritti delle donne, il disarmo e il contrasto al terrorismo.

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Parallelamente, Cina, Cuba, Arabia Saudita e Sudan sono stati nominati nel comitato dedicato alle organizzazioni non governative (ONG), sollevando timori sulla possibile esclusione di sigle indipendenti impegnate nella denuncia di violazioni dei diritti umani in questi Paesi.

Le reazioni internazionali e delle ONG

La nomina di Teheran ha provocato immediate contestazioni da parte di organizzazioni indipendenti e di diversi governi occidentali:

UN Watch: L’ong con sede a Ginevra, che monitora l’operato delle Nazioni Unite, ha definito la decisione una “ricompensa vergognosa” nei confronti di un regime accusato di gravi violenze interne.

Canada: La ministra degli Esteri Anita Anand ha reso noto su X il voto contrario di Ottawa, sottolineando che gli Stati membri del Comitato dovrebbero rispettare i principi della Carta dell’ONU. Anand ha inoltre criticato le autorità iraniane per la repressione del dissenso interno e il ruolo destabilizzante in Medio Oriente, ribadendo il sostegno al popolo iraniano.

Australia: Sulla stessa linea la ministra degli Esteri Penny Wong, che ha confermato l’opposizione di Canberra, evidenziando come le violazioni dei diritti umani e la condotta regionale dell’Iran finiscano per indebolire il sistema multilaterale.

I vertici della 66ª sessione del Comitato

L’Ufficio di presidenza per la 66ª sessione del CPC vede l’egiziano Hussein Roshdy nel ruolo di presidente e il bulgaro Boyan Belev come relatore (in carica dal 22 maggio 2026). Tra i vicepresidenti figurano la brasiliana Melina Espeschit Maia, il rappresentante israeliano Dan Shaham Ben-Hayun e l’iraniano Mohammad Taghi Amrollahi, entrato in carica il 12 giugno 2026.

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