Palermo, lancio di chiavi dalla finestra per rifornirsi nel magazzino: arrestati due cugini, sequestrati droga e un revolver carico

PALERMO / CRONACA – Un lancio di chiavi dalla finestra durante gli arresti domiciliari per consentire al complice di accedere a un deposito clandestino di droga e munizioni. È la scena osservata in diretta dagli agenti della Polizia di Stato a Palermo, nella zona della Cala, che ha portato all’arresto in concorso di due cugini palermitani, rispettivamente di 50 e 35 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina.

Pubblicità

L’indagine è scattata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nel centro storico cittadino, quando i poliziotti hanno notato i due uomini confabulare con fare sospetto in un vicolo, decidendo di avviare una discreta attività di osservazione a distanza.

Il blitz tra il vicolo e il magazzino di via Tavola Tonda

Poco dopo l’inizio del pedinamento, il cinquantenne – già sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari – si è affacciato dalla finestra della propria abitazione lasciando cadere in strada una chiave al cugino trentacinquenne. Quest’ultimo l’ha raccolta, raggiungendo rapidamente un magazzino nella vicina via Tavola Tonda per poi farne ritorno nel giro di pochi minuti.

Intuendo che l’uomo si fosse appena rifornito di stupefacente, gli agenti sono immediatamente entrati in azione bloccandolo e sottoponendolo a perquisizione personale. Addosso al 35enne i poliziotti hanno rinvenuto la chiave appena ricevuta, 13 dosi di cocaina (per un peso di 6,5 grammi) e 10 dosi di hashish (pari a 25 grammi).

Il sequestro di mezzo chilo di hashish e della pistola con matricola abrasa

Il controllo è stato dunque esteso al magazzino di via Tavola Tonda, trasformato in un vero e proprio deposito illecito. All’interno del locale gli investigatori hanno scoperto e sottoposto a sequestro:

Sostanze stupefacenti: 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi , oltre a ulteriori 2 dosi della stessa sostanza (13 grammi).

5 panetti di hashish per un peso complessivo di , oltre a ulteriori 2 dosi della stessa sostanza (13 grammi). Armi e munizioni: una pistola tipo revolver con matricola parzialmente abrasa, già rifornita con 6 cartucce calibro 6, e altre 65 cartucce del medesimo calibro.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sull’arma sono ora in corso specifici accertamenti balistici e tecnico-scientifici. Al termine delle formalità di rito, per il cinquantenne è stato disposto il ripristino degli arresti domiciliari, mentre il trentacinquenne è stato trasferito presso la casa circondariale “Lorusso” di Pagliarelli.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale