OPINIONI & SANITÀ | Liste d’attesa nel Siracusano: il paradosso dell’urgenza negata e la scorciatoia a pagamento

Read this article in English→

SIRACUSA / OPINIONI – Tentare oggi, a novembre del 2026, di prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico nel circuito sanitario pubblico della provincia di Siracusa somiglia sempre più a un percorso a ostacoli. Nonostante i decreti sulla trasparenza e i piani regionali, chi si interfaccia con il Centro Unico di Prenotazione (CUP) si scontra spesso con lo stesso verdetto: agende chiuse o disponibilità slittate ben oltre i limiti di legge, fino all’inizio del 2027.

Pubblicità

La salute, però, non attende le scadenze del calendario. E proprio davanti all’urgenza si consuma il cortocircuito più amaro del sistema aretuseo: ricorrendo alla libera professione intramuraria – negli stessi ospedali e spesso con gli stessi specialisti – l’attesa si riduce magicamente a una manciata di giorni. Con un paradosso economico che pesa come un macigno sulle famiglie: in diversi casi la tariffa richiesta in intramoenia supera persino quella degli studi privati esterni, costringendo il cittadino a pagare due volte per curarsi, prima con le tasse e poi di tasca propria.

Il diritto alla cura e le tutele dimenticate

Un paziente non è un consumatore che sceglie un servizio accessorio, ma una persona fragile che vive l’attesa infinita come una forma di abbandono istituzionale. La disparità d’accesso che si genera tra chi può permettersi la scorciatoia a pagamento e chi è costretto a rinunciare o rinviare le cure ferisce direttamente l’articolo 32 della Costituzione.

Eppure, gli strumenti per difendersi esistono: la legge prevede che, se il CUP non garantisce la prestazione entro i tempi massimi stabiliti (30 giorni per le visite, 60 per gli esami diagnostici), il cittadino possa ottenerla in intramoenia a carico del Servizio Sanitario Nazionale, pagando il solo ticket. Un diritto sacrosanto che resta troppo spesso sulla carta a causa della scarsa informazione e di una burocrazia farraginosa che spinge molti a cedere alla spesa privata per sfinimento.

Fino a quando il canale a pagamento resterà l’unica via d’uscita rapida dai muri di gomma delle prenotazioni pubbliche, la sanità nel Siracusano continuerà a camminare su un crinale pericoloso, dove il confine tra diritto alla salute e privilegio economico diventa ogni giorno più sottile

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale