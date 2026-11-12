CGIL Sicilia: il 20 novembre scendiamo in piazza per la scuola e il lavoro

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Le ragioni dello sciopero generale della CGIL del prossimo 20 novembre, le condizioni del sistema pubblico dell’istruzione, la situazione politica, economica e sociale sono stati i temi trattati dall’Assemblea generale della FLC CGIL Sicilia, svoltasi ieri a Palermo, alla presenza dei dirigenti sindacali provenienti da tutte le province dell’Isola.

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Al centro della relazione del segretario generale della FLC CGIL Sicilia, Adriano Rizza, la necessità di rafforzare la mobilitazione contro le politiche del Governo Meloni, che continuano ad alimentare disuguaglianze sociali, precarietà, impoverimento dei salari e progressivo indebolimento dei servizi pubblici.

«Lo sciopero del 20 novembre non è una mobilitazione che riguarda soltanto il mondo del lavoro, ma parla all’intero Paese: ai giovani, ai pensionati, ai precari, alle donne, agli studenti, a chi ogni giorno vede ridursi i propri diritti e le proprie opportunità. Non basta condividere le ragioni dello sciopero: dobbiamo portarle nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università, nei territori e trasformarle in una grande partecipazione collettiva», ha dichiarato Rizza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla drammatica situazione della Sicilia, dove il declino demografico, lo spopolamento e la crescente povertà stanno mettendo seriamente a rischio il futuro delle nuove generazioni.

«I dati descrivono una regione in profonda difficoltà. Secondo il rapporto Svimez 2026, il 44% delle famiglie siciliane è a rischio povertà. Tra il 2018 e il 2025 le scuole dell’Isola hanno perso quasi 160 mila alunni e soltanto nell’ultimo anno oltre 12 mila giovani sotto i 35 anni hanno lasciato la Sicilia per trasferirsi al Nord o all’estero. È un’emorragia sociale e demografica che dovrebbe imporre scelte politiche radicalmente diverse».

Per la FLC CGIL Sicilia, la risposta delle istituzioni non può essere quella di utilizzare il calo della popolazione scolastica per giustificare ulteriori riduzioni degli organici di docenti e personale ATA, il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e l’indebolimento dell’offerta formativa.

«Meno studenti – ha spiegato Rizza – non deve significare meno scuola. Al contrario, dovrebbe rappresentare l’occasione per ridurre il numero di alunni per classe, ampliare il tempo pieno, rafforzare gli organici, contrastare la dispersione scolastica e garantire finalmente pari opportunità educative in tutti i territori della Sicilia. La scuola non può essere considerata una voce di spesa da comprimere, ma il principale investimento per contrastare lo spopolamento e costruire il futuro dell’Isola».

Nel corso dell’Assemblea è stata espressa una forte preoccupazione anche per la situazione politica regionale. «Mentre migliaia di famiglie siciliane affrontano difficoltà economiche crescenti, mentre i giovani continuano ad andare via e la scuola pubblica subisce tagli, il dibattito politico regionale appare troppo spesso concentrato su equilibri di potere e distribuzione di risorse prive di un’adeguata programmazione. Alla Sicilia serve una politica capace di affrontare le emergenze sociali, non una gestione frammentata e clientelare della spesa pubblica», ha sottolineato Rizza.

«La sfida che abbiamo davanti – ha concluso il segretario della FLC CGIL Sicilia – è trasformare il disagio sociale in partecipazione, la rassegnazione in mobilitazione e la protesta in una concreta domanda di cambiamento. I giovani devono essere protagonisti di questo percorso. Lo sciopero generale del 20 novembre rappresenta un passaggio fondamentale per costruire una società più giusta, fondata sul lavoro, sulla conoscenza, sulla pace e sull’uguaglianza dei diritti».

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