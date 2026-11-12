Palermo, le polemiche sui funerali di Emanuele Rubino a Ballarò, parla il fratello: «Non era un boss e nessuna imposizione ai negozianti»

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PALERMO / CRONACA – Accende il dibattito cittadino ed istituzionale a Palermo il corteo funebre per Emanuele Rubino, 36 anni, svoltosi nei giorni scorsi tra i vicoli del mercato storico di Ballarò e l’isola pedonale di via Maqueda fino alla chiesa del Carmine. La diffusione sui social network delle immagini che ritraevano un centinaio di partecipanti, l’apertura del corteo affidata ad alcuni ciclomotori rombanti e l’esplosione di fuochi d’artificio durante il passaggio del feretro aveva provocato dure prese di posizione da parte del sindaco, del mondo politico e dell’arcivescovo di Palermo.

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A prendere la parola per replicare alle ricostruzioni mediatiche è ora il fratello maggiore, Giuseppe Rubino, 54 anni, che si dice amareggiato e deluso per il clamore sollevato attorno alle esequie.

Giuseppe Rubino: «Ha commesso errori e li stava pagando, nessuna sfida allo Stato»

Parlando sotto il balcone dell’abitazione di famiglia, nel vicolo di Ballarò che sbuca su via Maqueda dove campeggia uno striscione con il volto del trentaseienne, Giuseppe Rubino rigetta con decisione l’etichetta mafiosa attribuita al fratello e qualsiasi ipotesi di intimidazione nei confronti degli esercenti della zona:

«Mio fratello non era un mafioso e non era un boss. Nella sua vita ha commesso errori e li stava pagando. Non abbiamo imposto a nessuno di abbassare le saracinesche o di chiudere l’attività commerciale. È usanza del quartiere che quando qualcuno muore la sua bara venga portata in giro nei luoghi a lui cari. I commercianti se vogliono chiudono i locali durante il passaggio del feretro in segno di cordoglio. Quale sfida allo Stato? Nel corteo con indosso la maglietta col volto di Emanuele c’erano anche commercianti del Bangladesh».

I trascorsi giudiziari del 36enne e la storia della famiglia nel rione

La famiglia Rubino risiede nel quartiere dell’Albergheria da circa un secolo, dove il nonno Santo aveva fondato la prima impresa di onoranze funebri della zona. Emanuele, ultimo di sette fratelli, aveva alle spalle un pesante profilo giudiziario: era stato infatti condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per il tentato omicidio di un cittadino gambiano colpito alla testa nel 2016, oltre a una condanna a 9 anni e mezzo per estorsione ai danni di commercianti stranieri. Dopo aver trascorso 13 anni in carcere, da circa sei mesi si trovava ristretto agli arresti domiciliari per motivi di salute.

La voce dei commercianti di Ballarò: «Così salutiamo tutti i figli del quartiere»

Attorno a Giuseppe Rubino si stringono diversi esercenti dell’antico mercato alimentare, decisi a difendere l’immagine di un rione spesso raccontato – a loro dire – solo attraverso la lente dell’illegalità e della sottomissione. A testimonianza della correttezza quotidiana del tessuto commerciale locale, viene ricordato l’episodio avvenuto in via Giovanni Grasso, quando un ristoratore restituì a una turista bresciana un portafogli smarrito con all’interno 600 euro in contanti, documenti e carte di credito.

Sul fronte delle esequie, i negozianti rivendicano un rito comunitario riservato indistintamente a tutti gli abitanti del quartiere:

«Quando ci furono i funerali di Giuseppe La Barbera, anche lui di Ballarò, operaio dell’azienda dell’acqua morto con altri quattro colleghi nella strage di Casteldaccia, anche la sua bara fu portata in giro nel quartiere e i negozianti chiusero le attività per i funerali. C’era anche il sindaco. Noi facciamo così per tutti i figli di Ballarò», racconta un venditore di frutta del mercato.

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