Non si placano le condanne a morte in Iran

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Prosegue senza sosta la stretta repressiva in Iran con l’emissione di due nuove sentenze capitali legate alle proteste di gennaio 2026.

Il primo caso riguarda Ilya Ben-Rashid, 22 anni, attualmente rinchiuso nel carcere di Dastgerd, a Isfahan. Secondo quanto denunciato dall’ong Hrana, la Sezione 5 del Tribunale rivoluzionario locale gli ha notificato martedì la condanna a morte con l’accusa di moharebeh (“guerra contro Dio”) per aver presumibilmente danneggiato beni pubblici durante le manifestazioni.

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La seconda condanna colpisce Najmeh Amini (nella foto), studentessa di contabilità di 23 anni detenuta nel carcere di Vakilabad, a Mashhad. Come riportato dal Guardian e confermato da fonti vicine alla famiglia all’organizzazione Human Rights Activists in Iran (Hrai), la giovane è stata processata in due distinti procedimenti:

Pena capitale: per l’accusa di blasfemia (sab ol-nabi, “insulto al profeta”) in relazione a un post pubblicato sui social network.

12 anni e sei mesi di reclusione: per azioni contro la sicurezza nazionale e propaganda contro il regime.

Entrambi i giovani erano stati fermati durante la dura repressione delle mobilitazioni nazionali dello scorso gennaio, un’ondata di proteste che, secondo i dati raccolti da Hrana, avrebbe provocato migliaia di vittime e portato a oltre 50.000 arresti in tutto il Paese.

“Non voglio fare l’eroina, ma che la mia voce sia ascoltata” dice Najmeh Amini

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