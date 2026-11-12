Il processo a Hannoun per i fondi inviati a Hamas

Read this article in English→

Il governo italiano — tramite la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Interno — si è costituito parte civile nel processo contro l’attivista palestinese Mohammad Hannoun e altri cinque imputati, accusati di presunti finanziamenti ad Hamas.

Le istituzioni italiane richiedono un risarcimento complessivo di 18,5 milioni di euro: la somma è motivata sia dal danno d’immagine arrecato al Paese di fronte alla comunità internazionale, sia dall’ingente mole di lavoro straordinario affrontata dagli apparati investigativi (Digos e antiterrorismo) durante l’inchiesta.

Pubblicità

I punti chiave della vicenda

La richiesta di risarcimento: 18,5 milioni di euro avanzati da Palazzo Chigi e dal Viminale.

Il procedimento vede imputati Mohammad Hannoun (presidente dell’Associazione dei palestinesi d’Italia, ritenuto dagli inquirenti al vertice della cellula italiana e membro del comparto estero di Hamas) insieme ad altre cinque persone. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e sei davanti alla gup Carla Pastorini.

Le indagini: L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo e condotta da Polizia e Guardia di finanza, ha preso le mosse da un’operazione che a dicembre 2025 aveva portato a misure cautelari in carcere e al sequestro di tre associazioni per un presunto flusso di 7 milioni di euro convogliato verso Hamas.

Stato di Israele: Lo Stato israeliano, pur figurando tra le parti offese citate nell’ambito della vicenda, non si è costituito parte civile.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale