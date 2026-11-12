Nuova ondata di falsi allarmi bomba a Roma

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Scuole nel mirino e richiesta di dimissioni per la Premier

Una nuova ondata di minacce sta interessando le scuole di Roma e provincia. Dopo il caos generalizzato della giornata precedente, un nuovo messaggio intimidatorio è stato inviato alle 9:39 del 12 novembre a numerosi istituti della Capitale (tra cui l’IC Gentileschi, il plesso Stabilini e il Sinopoli-Ferrini).

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Il mittente e le richieste: La mail, firmata da “Mikhail Andropov” (tonalità più aggressiva rispetto ai messaggi precedenti legati al fantomatico “Vilayat di Misoginistan”), contiene un ultimatum politico: si pretendono le dimissioni immediate della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il contenuto della minaccia: L’oggetto della mail è “Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo”. Il testo parla di ordigni piazzati nelle scuole e a Palazzo Chigi, minacciando centinaia di vittime con un conto alla rovescia. Fortunatamente, nessuna esplosione è stata riscontrata.

La gestione delle scuole: A differenza di ieri, in molti istituti i dirigenti scolastici hanno scelto di non procedere all’evacuazione totale, affidandosi a verifiche interne di sicurezza o seguendo il nuovo protocollo operativo stabilito dal Governo durante il CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

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