Ondata di maltempo e allerta meteo in Italia

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Allerta rossa in Toscana, sfollati tra Massa e La Spezia

Una violenta perturbazione atlantica colpisce il Centro-Nord. Esonda il torrente Bardine a Fivizzano, scuole chiuse in diversi comuni.

Una severa perturbazione di origine atlantica si sta abbattendo su gran parte della penisola italiana, portando piogge torrenziali, venti di burrasca e i primi pesanti disagi. La situazione più critica si registra tra la Liguria di Levante e la Toscana nord-occidentale: nello Spezzino sono state evacuate quattro famiglie, mentre nel Massese circa un centinaio di persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nelle frazioni di Casette e Forno, rimaste isolate.

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Allerta rossa in Toscana. La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per elevato rischio idrogeologico e idraulico su quattro province toscane: Massa-Carrara, Lucca e alcuni comuni delle province di Pistoia e Prato. Sotto stretta osservazione i territori della Lunigiana, della Versilia e della Garfagnana. A Fivizzano (Massa-Carrara) la piena ha causato l’esondazione del torrente Bardine, allagando la rete stradale. A scopo precauzionale, numerosi sindaci delle aree coinvolte hanno ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti.

Criticità arancione e gialla nel resto del Paese. L’allerta arancione (criticità moderata) interessa i bacini di levante della Liguria e i rilievi centrali dell’Emilia-Romagna, dove si monitora il livello dei fiumi. Scatta invece l’allerta gialla sull’intero territorio di Umbria e Lazio, oltre che su diversi settori di Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo (Marsica, Alto Sangro e Aterno) e Molise (Alto Volturno-Medio Sangro).

Venti forti e mareggiate. L’ondata di maltempo è accompagnata da forti venti sud-occidentali, con raffiche di burrasca lungo i crinali appenninici che aumentano il rischio di caduta alberi. Il rapido aumento del moto ondoso sta inoltre provocando intense mareggiate lungo le coste tirreniche e adriatiche esposte.

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