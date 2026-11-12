Priolo Gargallo torna al centro della grande danza: al Teatro Comunale tre serate con il Festival Internazionale del Balletto

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) / CULTURA – Un nuovo fine settimana all’insegna della grande danza al Teatro Comunale di Priolo Gargallo. Dal 13 al 15 novembre 2026, il palcoscenico priolese ospiterà tre appuntamenti di rilievo inseriti nell’ambito del Festival Internazionale del Balletto.
Tre serate consecutive che intrecciano linguaggi differenti della scena contemporanea: dalla valorizzazione dei giovani talenti coreografici fino alla sensibilizzazione su tematiche sociali d’attualità e alla ricerca sul teatro fisico.
Il programma completo degli spettacoli al Teatro Comunale
La rassegna si articolerà lungo l’intero weekend con tre produzioni pensate per coinvolgere il pubblico cittadino e gli appassionati della provincia:
- Venerdì 13 novembre 2026 – Ore 20:30 | “Cartoline di Talento” (D&A Collective by GDO): un viaggio attraverso la danza contemporanea scandito da una serie di quadri coreografici – vere e proprie “cartoline” artistiche – che offrono spazio all’espressività, alla creatività e al talento delle nuove generazioni di danzatori.
- Sabato 14 novembre 2026 – Ore 20:30 | “Donna: il coraggio delle emozioni” (D&A Collective by GDO): uno spettacolo intenso e attualissimo che affida al linguaggio del corpo il compito di sensibilizzare gli spettatori, con particolare attenzione ai più giovani, su temi cruciali quali il disagio giovanile, il contrasto alla violenza di genere e l’importanza di riconoscere e vivere le proprie emozioni.
- Domenica 15 novembre 2026 – Ore 18:30 | “Romanza” (Twain physical dance theatre): con la coreografia e la regia di Loredana Parrella, la pièce vede quattro interpreti alternarsi in un gioco di simbiosi e in un minimalismo costruito sulle ripetizioni fino a esplodere in un forte impatto emotivo. Attraverso immagini ora drammatiche, ora ironiche e surreali, i corpi in scena si attraggono e si respingono incarnando le leggi delle relazioni umane e il desiderio di riconnettersi con la propria interiorità.
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