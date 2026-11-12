Violenza sessuale in metro ai danni di una 15enne

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Un uomo di 39 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri a Roma con le accuse di violenza sessuale aggravata su minore e atti persecutori.Da mesi perseguitava la ragazza.

L’aggressione è avvenuta sulla linea B della metropolitana, dove l’uomo aveva preso di mira una studentessa quindicenne che pedinava e molestava già da diversi mesi.

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L’aggressione alla fermata Policlinico L’episodio culminante si è verificato all’interno di un vagone della metro B. L’uomo si è avvicinato con insistenza alla giovane, ignorando i suoi tentativi di spostarsi. Non appena il convoglio si è fermato alla stazione Policlinico e le porte si sono aperte, il 39enne ha afferrato e palpeggiato con violenza la ragazza mentre lei tentava di scendere.

La fuga sventata da un passeggero Le urla della vittima hanno immediatamente attirato l’attenzione dei presenti. L’aggressore ha cercato di far perdere le proprie tracce dirigendosi verso il binario opposto, ma è stato prontamente bloccato da un passeggero in banchina, che è riuscito a trattenerlo nonostante i suoi tentativi di divincolarsi. Il successivo intervento di alcuni militari dell’Aeronautica e l’arrivo dei Carabinieri hanno permesso di fermare definitivamente l’uomo e trarlo in arresto.

Mesi di stalking e paura Le indagini avviate dopo la denuncia formalizzata in caserma hanno ricostruito un lungo periodo di persecuzioni. A partire dallo scorso gennaio, il 39enne seguiva regolarmente l’adolescente lungo il tragitto casa-scuola, salendo sugli stessi vagoni, rivolgendole sguardi insistenti, baci e insulti, fino ad arrivare già in passato a un simile episodio di molestia. La situazione aveva generato nella ragazza un forte stato d’ansia, costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane e a farsi accompagnare costantemente da familiari o amiche per evitare di viaggiare da sola.

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