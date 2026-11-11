Acireale, scontro sul verde in piazza Agostino Pennisi per la pista ciclabile: il sindaco Barbagallo chiarisce l’intervento

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ACIREALE (CATANIA) / CRONACA LOCALE – Clima rovente ad Acireale attorno al cantiere in corso in piazza Agostino Pennisi, dove l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile ha scatenato la dura presa di posizione degli ambientalisti locali, insorti a seguito dell’abbattimento di alcuni alberi.

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Uno scontro sociale e politico a cui ha inteso rispondere direttamente il sindaco Roberto Barbagallo, effettuando un sopralluogo tecnico sul posto e rigettando con decisione le accuse di deturpamento del patrimonio naturale cittadino.

Barbagallo: «Verifiche rigorose con l’agronomo, alberi ammalorati e a rischio cedimento»

Il primo cittadino ha tenuto a precisare come le operazioni in atto rientrino in una ben precisa strategia di sicurezza collettiva e restyling urbano, confortata da pareri tecnici specializzati:

«L’amministrazione comunale smentisce l’ipotesi di un impoverimento del patrimonio verde locale, precisando che gli interventi in corso rispondono a criteri di sicurezza e riqualificazione urbana. A seguito di una rigorosa verifica tecnica condotta in collaborazione con un agronomo specializzato del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), è stato riscontrato che le alberature rimosse presentavano gravi patologie fitosanitarie, con imminente rischio di cedimento e danni strutturali ai camminamenti pedonali».

Bilancio alberato positivo: da 20 rimozioni a 38 nuove piantumazioni in pietra lavica

Respinta al mittente l’accusa di voler cementificare o ridurre gli spazi verdi della piazza. L’Amministrazione comunale acese ha infatti confermato che l’opera si tradurrà in un reale potenziamento ecologico ed estetico del comparto:

Saldo vegetale favorevole: a fronte dei 20 esemplari ammalorati e rimossi per motivi di incolumità pubblica, verranno piantumati tra i 35 e i 38 nuovi alberi , assicurando un incremento netto del patrimonio arboreo.

a fronte dei e rimossi per motivi di incolumità pubblica, verranno piantumati , assicurando un incremento netto del patrimonio arboreo. Riqualificazione dei materiali: la pavimentazione dell’area sarà completamente ammodernata, con la rimozione dell’asfalto e la posa della tradizionale pietra lavica , restituendo pregio architettonico all’intera piazza.

la pavimentazione dell’area sarà completamente ammodernata, con la rimozione dell’asfalto e la posa della tradizionale , restituendo pregio architettonico all’intera piazza.

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