Sanità da record a Catania, doppio trapianto di rene in contemporanea al Policlinico “Rodolico”

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CATANIA / SANITÀ – Un straordinario risultato organizzativo e chirurgico conferma il livello d’eccellenza della sanità siciliana nel campo della trapiantologia. Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico “Rodolico” di Catania è stato portato a termine con successo un doppio trapianto di rene in contemporanea.

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Le due complesse operazioni sono state condotte in parallelo all’interno di due distinte sale operatorie dall’équipe del Centro di riferimento per i trapianti d’organo, guidato dal professore Pier Francesco Veroux, in stretto e costante coordinamento con il Direttore Generale dell’Azienda, Giorgio Giulio Santonocito, e con il Centro Regionale Trapianti presieduto da Giorgio Battaglia.

Ridotti al minimo i tempi di ischemia: organi prelevati da un donatore deceduto

Gli organi trapiantati sono stati prelevati da un donatore deceduto per emorragia cerebrale e ripartiti nel pieno rispetto dei protocolli nazionali e regionali d’assegnazione. La prima ricevente aveva già affrontato un trapianto renale quasi vent’anni fa, mentre la seconda paziente era da tempo costretta al trattamento dialitico a causa di una nefropatia d’origine non nota.

La perfetta macchina organizzativa predisposta per il procurement e l’impianto ha consentito di abbattere al minimo i tempi di ischemia, garantendo la massima qualità funzionale dei tessuti. L’esito clinico è stato imminente e straordinario: entrambe le pazienti sono in buone condizioni e i reni hanno ripreso la regolare attività emuntoria fin subito dopo il risveglio, rendendo superflua la dialisi già dalle prime ore post-operatorie.

Le équipe mediche e anestesiologiche scese in campo

La gestione simultanea dei due tavoli operatori ha richiesto l’impiego sinergico di numerose professionalità ad alta specializzazione:

Équipe chirurgica: guidata dai chirurghi Massimiliano Veroux, Giuseppe Roscitano e Domenico Spinelli.

guidata dai chirurghi Massimiliano Veroux, Giuseppe Roscitano e Domenico Spinelli. Équipe anestesiologica: composta da Enzo Scuderi, Iole Russo e Adriana Lazzaro, coadiuvati dal personale infermieristico di sala.

composta da Enzo Scuderi, Iole Russo e Adriana Lazzaro, coadiuvati dal personale infermieristico di sala. Assistenza post-operatoria in reparto: gestita dalle nefrologhe Francesca Bruno e Giusi Lorenzano assieme al team infermieristico di degenza.

Santonocito: «Eccellenza clinica, ma il grazie più grande va alla generosità della famiglia del donatore»

Nel commentare l’esito delle operazioni, il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito ha voluto sottolineare il valore umano che sta alla base del successo sanitario:

“Il doppio trapianto attesta la capacità dei nostri professionisti di affrontare procedure complesse con grande competenza, organizzazione e coordinamento tra équipe chirurgica, anestesiologica, nefrologica, infermieristica e personale di sala operatoria. A tutti loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento. Ma vorrei sottolineare soprattutto il significato di questo risultato, che va oltre l’eccellenza clinica e organizzativa. Ogni trapianto nasce da un gesto di straordinaria generosità, dalla scelta di donare gli organi e, attraverso questa scelta, offrire a un’altra persona una nuova possibilità di vita. Alla famiglia del donatore va dunque la nostra più profonda gratitudine”.

Con questo ultimo intervento, il Centro trapianti del Policlinico “Rodolico” rafforza il proprio ruolo di riferimento regionale: negli ultimi tre anni la struttura ha eseguito circa 60 trapianti renali da donatore deceduto e vivente, registrando indici di sopravvivenza ed efficienza clinica ai vertici del settore.

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