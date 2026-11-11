Finanziaria regionale, il contrattacco di Forza Italia a Cgil: Pellegrino contro Mannino. «Giudizio politico senza merito»

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PALERMO / REGIONE – È uno scontro durissimo quello che si sta consumando sulle direttrici della nuova Legge di Stabilità della Regione Siciliana approvata dalla Giunta Schifani. Alle severe critiche espresse dal segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, che ha bolla come “indecente” l’impianto della manovra preannunciando lo sciopero generale per il 20 novembre, arriva la netta e articolata replica del capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino.

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Per l’esponente azzurro, le prese di posizione del sindacato confederale avrebbero ormai travalicato l’alveo delle tutele contrattuali per trasformarsi in una vera e propria contrapposizione politica preconcetta nei confronti del Governo regionale.

Pellegrino: «Cgil parte politica attiva, giudizio scritto prima dei numeri»

Nella sua nota di risposta, il capogruppo di Forza Italia mette in discussione la neutralità delle valutazioni espresse dalla Cgil regionale sulle scelte di bilancio dell’esecutivo:

“Rispettiamo il sindacato e il ruolo che la Costituzione gli riconosce, ma le parole di Mannino confermano una scelta ormai chiara e definitiva: la Cgil siciliana ha deciso di essere parte politica attiva. Definire ‘indecente’ una manovra appena approvata dalla Giunta e di cui praticamente non si conoscono i dettagli vuol dire avere scritto il giudizio prima di leggere i numeri. Lo conferma lo sciopero del 20 novembre, proclamato nello stesso giorno contro il governo nazionale e contro quello regionale. È una piattaforma di schieramento, più attenta a una posizione di parte politica che agli interessi del mondo del lavoro”.

Dati Bankitalia e dossier precari: la difesa della manovra Schifani

A sostegno dell’operato del Governo regionale, Pellegrino rivendica i dati macroeconomici registrati nell’Isola e difende l’impostazione espansiva delle risorse:

Crescita occupazionale: “I risultati di questi anni li certifica la Banca d’Italia: rispetto al primo semestre del 2022 l’occupazione in Sicilia è cresciuta del 12,5%, contro il 5,6% della media nazionale. La manovra del Presidente Schifani concentra gli sforzi su lavoro stabile, giovani e imprese, forte di misure come decontribuzione e South working”.

“I risultati di questi anni li certifica la Banca d’Italia: rispetto al primo semestre del 2022 l’occupazione in Sicilia è cresciuta del 12,5%, contro il 5,6% della media nazionale. La manovra del Presidente Schifani concentra gli sforzi su lavoro stabile, giovani e imprese, forte di misure come decontribuzione e South working”. Stabilizzazione precari: “Sui precari degli enti locali il percorso si può completare in Aula, con lo stesso metodo rigoroso con cui abbiamo dato il tempo pieno ai lavoratori ex Pip, ex Keller ed ex Pumex”.

“Sui precari degli enti locali il percorso si può completare in Aula, con lo stesso metodo rigoroso con cui abbiamo dato il tempo pieno ai lavoratori ex Pip, ex Keller ed ex Pumex”. Gestione dell’avanzo: “Le parole di Mannino sull’avanzo si commentano da sole. Se le risorse non si usano si parla di immobilismo, se si usano si parla di clientelismo: è il ragionamento tipico di chi non ha argomenti. Noi continueremo a confrontarci sul merito in Commissione e in Sala d’Ercole”.

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