REGIONE & SINDACATI | Manovra regionale, la protesta di Siad-Csa-Cisal: «Sul personale no a giochi di bilancio, servono risorse vere»

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PALERMO / REGIONE – Le tensioni attorno al disegno di legge di stabilità regionale approvato dalla Giunta guidata dal presidente Renato Schifani si trasferiscono dal terreno strettamente politico a quello sindacale. Al centro del contenzioso questa volta figurano gli stanziamenti previsti per il comparto dei dipendenti della Regione Siciliana, giudicati insufficienti e frutto di semplici operazioni contabili da parte dei rappresentanti del sindacato autonomo Siad-Csa-Cisal.

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Attraverso una nota congiunta, i dirigenti sindacali Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Gaspare Di Pasquale contestano l’impostazione finanziaria dell’esecutivo regionale, chiedendo trasparenza sulle risorse da destinare all’adeguamento delle tutele del personale.

Il sindacato contesta la narrazione della delibera di giunta secondo cui la manovra immetterebbe 20 milioni di euro per la valorizzazione dei dipendenti regionali. Secondo l’analisi del Siad-Csa-Cisal, si tratterebbe di una partita di giro finanziaria interna:

“Il personale della Regione Siciliana merita risposte vere e non giochini di bilancio: i 20 milioni di euro previsti nel disegno di legge di stabilità approvato ieri dalla giunta Schifani non sono risorse nuove ma quelle già presenti nel FORD, il Fondo risorse decentrate, che verrebbero semplicemente spostate da un capitolo di bilancio all’altro. Per aumentare le indennità, i buoni pasto e istituire la previdenza complementare servono soldi in più, non artifici contabili”.

Oltre alla critica sui fondi di nuova allocazione, i sindacalisti pongono un quesito diretto all’Assessorato all’Economia e alla Presidenza della Regione sul destino dei risparmi derivanti dai processi di rimodulazione dell’organico e dai pensionamenti registrati nell’ultimo quadriennio:

“Chiediamo al Governo di spiegare che fine ha fatto l’avanzo di amministrazione, ma soprattutto dove sono finiti i 117 milioni di euro di economie realizzate dal 2022 al 2025 sul personale regionale, quelle sì risorse nuove e immediatamente disponibili. Le lavoratrici e i lavoratori regionali hanno diritto ad avere risposte chiare, senza ricorrere a giochi di bilancio che non miglioreranno di una virgola le loro condizioni”.