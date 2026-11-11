Scuole chiuse, voli cancellati e allagamenti in Portogallo a causa della Tempesta Charles

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Il passaggio della tempesta Charles sta mettendo a dura prova il Portogallo, dove si registrano piogge torrenziali, forti raffiche di vento, inondazioni e ingenti disagi.

Gli impatti principali:

Chiusure e mobilità in tilt: Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e delle attività pubbliche non essenziali. Negli aeroporti di Lisbona e Faro sono stati cancellati oltre 220 voli.

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Situazione a Lisbona: Tra la mezzanotte e le 10:00 del mattino dell’11 novembre, i vigili del fuoco hanno gestito circa 50 interventi dovuti principalmente ad allagamenti, oltre a lievi crolli strutturali, cavi elettrici danneggiati e alberi caduti. Fortunatamente non si registrano feriti.

Precedente a Madeira: La perturbazione ha colpito inizialmente l’isola di Madeira provocando allagamenti e sradicando alberi, prima di spostarsi verso la penisola iberica.

Stato di allerta e previsioni meteo

Il Paese è in stato di allerta da mezzanotte. Nonostante la depressione abbia perso parte della sua forza iniziale riducendo la velocità dei venti, permangono criticità rilevanti:

Allerta Rossa: Il distretto di Faro è in massima allerta per raffiche di vento che potrebbero toccare i 140 km/h nelle zone esposte, oltre che per le forti precipitazioni.

Venti forti: Raffiche fino a 100-120 km/h interessano anche Lisbona, Setúbal e Beja, mentre l’Alentejo e la regione centrale si trovano in allerta gialla (venti fino a 90 km/h).

Piogge intense: Allerte rosse per pioggia sono in vigore in gran parte delle zone colpite, con la sola eccezione di Évora, declassata ad allerta arancione.

Le autorità continuano a raccomandare alla popolazione di evitare gli spostamenti non strettamente necessari fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.

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