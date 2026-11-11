Allarmi bomba in circa 100 scuole italiane: evacuazioni da Roma a Milano

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Una ondata di falsi allarmi bomba ha colpito circa cento istituti scolastici in tutta Italia, costringendo all’evacuazione di studenti e personale a scopo precauzionale. Le segnalazioni sono partite da e-mail anonime giunte alle segreterie di scuole di diverse città, tra cui Roma, Milano, Varese, Napoli, Udine, Perugia e Rieti.

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Il messaggio intimidatorio, proveniente da un indirizzo con dominio estero e firmato da un sedicente gruppo terroristico, sosteneva la presenza di ordigni esplosivi. Tuttavia, le forze dell’ordine e gli artificieri, intervenuti immediatamente per le bonifiche, hanno riscontrato l’infondatezza delle minacce (come nel caso dell’Umbria, dove le verifiche hanno dato esito negativo).

Sulla vicenda è intervenuto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, definendo i responsabili dei gesti dei “mitomani” e sottolineando l’impegno costante delle forze di polizia nel distinguere le minacce reali da quelle strumentali.

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