Israele, Medio Oriente, Ultima ora

Terremoto a Eilat e dintorni: magnitudo 4,5 sulla scala Richter; non si registrano feriti

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English

Secondo una valutazione preliminare dell’Istituto di Geologia di Israele, il sisma avvertito verso le 11.30 israeliane (le 10.30 in Italia) nell’area di Eilat ha raggiunto una magnitudo di 4,5 sulla scala Richter.

L’epicentro della scossa è stato localizzato nella zona di Taba, nella penisola del Sinai (Egitto), a una profondità di 8 chilometri.

Non si segnalano danni né feriti in seguito al terremoto.

Il Comando del Fronte Interno ha invitato gli abitanti di Eilat e delle località circostanti, nella regione dell’Arava, ad allontanarsi dagli edifici.

L’aeroporto Ramon, situato nei pressi di Eilat, è stato evacuato.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts