Trema la Sicilia: scossa magnitudo 4.1 alle isole Eolie

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Torna a tremare la terra in Sicilia. Alle 06:12, una scossa di magnitudo 4,1 ha colpito il Tirreno Meridionale, al largo delle isole Eolie, ed è stata avvertita fino a Palermo e lungo la costa nord siciliana. Non risultano danni a persone o cose. Altre scosse, più lievi, si sono ripetute nel corso della giornata sempre nella stessa area della Sicilia tirrenica. Due settimane addietro, sempre nella stessa zona di mare si era verificato un altro terremoto di forte magnitudo.

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