Mattarella ai giovani magistrati: indipendenza, sobrietà e regole chiare per l’uso dei social

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Al Quirinale, di fronte a 339 nuovi magistrati in tirocinio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito i pilastri fondamentali della giustizia e lanciato un forte richiamo all’etica professionale.

Autonomia e indipendenza: Le toghe non devono subire alcuna soggezione gerarchica e i verdetti devono rispondere unicamente alla legge, senza subire condizionamenti né interpretazioni soggettive arbitrarie, da qualsiasi parte provengano.

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Il monito sui social network: Mattarella ha chiesto l’introduzione di regole deontologiche più rigide per evitare l’uso improprio delle piattaforme digitali. Esternazioni e comportamenti social scorretti rischiano infatti di compromettere gravemente la credibilità e il prestigio dell’intero ordine giudiziario.

Sobrietà e riservatezza: Il capo dello Stato ha ricordato che l’imparzialità si coltiva anche attraverso la riservatezza e una rigorosa sobrietà nella condotta individuale, dentro e fuori le aule di tribunale.

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