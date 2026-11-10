DL Bollette e Infrastrutture: Via libera dal CdM

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato due nuovi decreti legge focalizzati sul contrasto al caro energia, il rilancio degli investimenti pubblici e il sostegno alle famiglie.

Decreto Bollette e Taglio dell’Energia

Riduzione dei costi: A partire da gennaio è previsto un calo medio del gas di 15 euro al megawattora, grazie a un meccanismo di rimborso sul gas naturale usato per la produzione termoelettrica.

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Durata e garanzie: La misura durerà 18 mesi con uscita graduale. Previsti tetti rigorosi per evitare che i costi vengano scaricati sulle bollette finali, oltre a un taglio di 850 milioni di euro sugli oneri di sistema del gas.

Risparmi maggiori: I benefici principali andranno alle imprese con quote di autoproduzione e consumi elevati.

Le reazioni:

Favorevoli: La maggioranza di governo rivendica il provvedimento come un sostegno concreto a imprese e famiglie. Confcommercio accoglie bene il tetto, pur chiedendo attenzione ad eventuali aggravi.

Critici: Confimprenditori avrebbe preferito un modello più incisivo (stile ibérico). L’Unione Nazionale Consumatori e l’opposizione (M5S, AVS) contestano la misura definendola tardiva e insufficiente (stimata in poco più di un euro al mese per cittadino), chiedendo interventi sugli extraprofitti e maggiore spinta sulle rinnovabili.

Decreto Infrastrutture e Partenariato

Finanza di progetto: Aggiornata la normativa europea (modificato l’art. 193 del Codice dei contratti pubblici) per agevolare la collaborazione tra Comuni e imprese su opere di pubblica utilità e illuminazione.

Superamento della prelazione: introdotte nuove regole per tutelare i cantieri e i procedimenti già in corso.

Sostegno Abitativo per Genitori Separati

Fondo potenziato: La dotazione per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati passerà da 20 a 50 milioni di euro nel 2027 (+30 milioni).

Beneficiari: Il fondo è rivolto ai genitori non assegnatari della casa coniugale con figli a carico fino a 21 anni.

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