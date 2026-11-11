Truffe telefoniche a parrocchie: misure cautelari per sei siracusani

Read this article in English→

Oltre 250 truffe accertate, diverse centinaia di migliaia di euro sottratti e una rete criminale organizzata tra Torino e Siracusa. È il bilancio dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di sei persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe telefoniche ai danni di enti religiosi in tutta Italia.

Pubblicità

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino, è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Cremona, con il supporto dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Torino e Siracusa.

L’inchiesta è partita nel febbraio 2025, dopo la denuncia presentata presso il Nucleo P.E.F. di Cremona per un tentativo di truffa ai danni di un ente religioso. I malviventi, fingendosi funzionari pubblici, avevano contattato la vittima sostenendo che il Comune avesse erroneamente accreditato contributi ministeriali inesistenti, chiedendo la restituzione delle somme.

Partendo da un numero di cellulare e da un codice IBAN forniti dal denunciante, gli investigatori sono riusciti a individuare centinaia di denunce presentate in diverse città italiane, accomunate da modalità operative e collegamenti riconducibili a un’unica organizzazione criminale, attiva almeno dall’agosto 2024.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo aveva una struttura ben definita e ruoli distinti. Al vertice ci sarebbe stata una donna siciliana, incaricata di effettuare anche centinaia di telefonate al giorno, fingendosi funzionaria comunale o regionale. Alle vittime, prevalentemente parroci, religiosi e responsabili di monasteri e conventi, veniva comunicato che l’ente aveva ricevuto per errore un contributo pubblico superiore a quello spettante. Veniva quindi richiesto un bonifico immediato per restituire la presunta eccedenza.

In alcuni casi, la truffatrice effettuava una seconda telefonata, camuffando la propria voce e spacciandosi per direttrice o dipendente della banca dell’ente, così da rafforzare la credibilità della richiesta. Alle vittime venivano quindi comunicati IBAN o carte Postepay intestati a prestanome, spesso persone pregiudicate e senza reddito.

Una volta ricevuto il denaro, gli intermediari provvedevano a prelevarlo rapidamente presso gli sportelli ATM di Poste Italiane. Sono oltre 40 i prestanome identificati nel corso delle indagini. Le somme venivano successivamente trasferite ai componenti torinesi attraverso servizi di money transfer come Ria, MoneyGram e Western Union. In genere, agli esecutori operanti nel Siracusano restava il 50 per cento del bottino.

Fondamentale la collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane, che ha consentito di acquisire le immagini delle telecamere degli sportelli ATM e, in alcuni casi, di bloccare tempestivamente le carte, impedendo il prelievo del denaro.

Le intercettazioni telefoniche hanno permesso agli investigatori di documentare numerose truffe in diretta e ricostruire il funzionamento dell’organizzazione. Un’attività che, secondo gli accertamenti, sarebbe proseguita persino dopo la notifica, il 28 ottobre, delle convocazioni per gli interrogatori preventivi.

Sono complessivamente oltre 250 gli episodi accertati, per un profitto illecito di diverse centinaia di migliaia di euro. Oltre alle sei persone raggiunte dalle misure cautelari, altre dieci risultano attualmente indagate in stato di libertà. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale