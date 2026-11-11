Rapporto Svimez, Carta: “La crescita deve trasformarsi in lavoro”

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La Sicilia cresce, ma restano profonde fragilità strutturali. È quanto emerge dal Rapporto SVIMEZ 2026, presentato a Roma, che stima per l’Isola un aumento del PIL dello 0,6% nel 2026 e una crescita degli investimenti del 3,1%. Segnali positivi che, tuttavia, non cancellano le difficoltà di industria, agricoltura e costruzioni, né gli squilibri territoriali e il progressivo calo demografico.

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A commentare i dati è il deputato regionale Giuseppe Carta, presidente della IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea regionale siciliana, che richiama la necessità di trasformare la crescita economica in occupazione qualificata e migliori servizi per i cittadini.

«La Sicilia cresce, ma non basta. Non possiamo accontentarci di una crescita che non diventi occupazione qualificata, servizi efficienti e qualità della vita», afferma Carta, sottolineando soprattutto il divario tra le potenzialità dell’Isola e le opportunità ancora insufficienti offerte alle nuove generazioni.

Secondo il parlamentare, con il progressivo esaurimento della spinta del PNRR sarà necessario puntare su infrastrutture, innovazione, capacità amministrativa e una politica industriale e ambientale di lungo periodo, evitando che gli investimenti producano soltanto risultati temporanei.

Particolare attenzione viene rivolta alla provincia di Siracusa, indicata come territorio emblematico delle sfide dello sviluppo. Dal polo industriale ed energetico al sistema portuale, dall’agroalimentare al turismo, fino al patrimonio archeologico e ambientale, Carta individua nella valorizzazione integrata delle risorse locali la strada per rafforzare la competitività.

«Non dobbiamo scegliere tra industria e ambiente, tra sviluppo e identità. Dobbiamo costruire un’economia in cui la sostenibilità sia un fattore di competitività», dichiara.

Tra le priorità indicate figurano mobilità, portualità, risorse idriche, rigenerazione ambientale e infrastrutture strategiche, attraverso una collaborazione stabile tra Regione, Comuni, imprese e mondo della ricerca.

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