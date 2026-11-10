Le straordinarie migrazioni annuali

La migrazione autunnale delle gru cenerine (Grus grus) in Israele ha raggiunto il suo apice stagionale, con una stima di oltre 19.600 esemplari censiti. La Valle di Hula, nel nord del Paese, si conferma uno dei siti di sosta più importanti e spettacolari al mondo lungo la rotta migratoria della Rift Valley.
Dopo i primi arrivi a ottobre, decine di migliaia di uccelli provenienti da Finlandia, Estonia e Russia nord-occidentale continuano a popolare la riserva. Questo straordinario flusso precede l’Hula Valley Bird Festival, l’atteso evento organizzato da BirdLife Israel.
Punti chiave della migrazione
Il ponte tra tre continenti: Israele rappresenta un corridoio naturale essenziale per oltre mezzo miliardo di uccelli migratori in viaggio dall’Europa e dall’Asia verso i quartieri di svernamento in Africa.
Strategie di viaggio: Sebbene una parte delle gru prosegua verso l’Africa centrale (come il Lago Tana in Etiopia), molte migliaia scelgono di fermarsi a svernare nel clima mite del lago di Agamon Hula fino all’arrivo della primavera.
Un punto di riferimento per il birdwatching: L’impressionante concentrazione di stormi attira ogni anno ricercatori, fotografi e naturalisti da tutto il mondo, offrendo uno spettacolo naturalistico unico.
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