Enti locali in Sicilia, l’allarme di Csa-Cisal in I Commissione ARS: «Servono risorse in Finanziaria per il tempo pieno»

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PALERMO / REGIONE – Un grido d’allarme sulle carenze d’organico e sulla precarietà oraria che affligge la pubblica amministrazione locale dell’Isola. A lanciarlo sono stati i rappresentanti del sindacato Csa-Cisal, Giuseppe Badagliacca e Gianluca Cannella, nel corso di un’audizione tenutasi in Prima Commissione Affari Istituzionali all’Assemblea Regionale Siciliana.

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Al centro del confronto con le forze parlamentari regionali figura la condizione di migliaia di dipendenti comunali costretti a regimi lavorativi a tempo parziale non scelto, che si ripercuotono negativamente sulla qualità delle prestazioni erogate ai cittadini.

La paralisi dei piccoli Comuni e le uscite per pensionamento

Secondo le stime presentate dalle parti sociali, la sostenibilità operativa degli enti locali siciliani – in particolare nei centri di minori dimensioni demografiche – si regge ormai su risorse umane che coprono solo quota parte dell’orario ordinario:

“La stragrande maggioranza del personale in servizio negli enti locali siciliani è a part-time involontario e, nonostante questo, garantisce i servizi essenziali visto che i dipendenti full-time sono responding andati in pensione o ci andranno a breve”.

I rappresentanti di Csa-Cisal hanno rimarcato come le casse comunali non dispongano degli spazi finanziari necessari per provvedere autonomamente alle integrazioni orarie, rendendo indispensabile un supporto diretto da parte del governo regionale.

L’appello per la legge di Stabilità Regionale

La richiesta avanzata in sede parlamentare punta al prossimo passaggio della manovra di bilancio dell’Isola per garantire una risposta strutturale ai lavoratori e alle amministrazioni locali:

“Oggi abbiamo chiesto l’intervento del Governo e delle forze parlamentari perché in Finanziaria vengano trovate le risorse necessarie a evitare la paralisi degli enti, trasformando i contratti da part-time a tempo pieno”.

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