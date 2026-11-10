Rifiuti e scontro nel centrodestra: Vinciullo (Grande Sicilia) replica a Cannata e chiede un tavolo di coalizione

Read this article in English→

SIRACUSA / POLITICA – Non si placa lo scontro politico sulle macerie della governance dei rifiuti in provincia di Siracusa. A poche ore dalle dichiarazioni del deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata sulla maxi gara da 160 milioni e sul commissariamento della SRR ATO Siracusa Provincia, arriva la dura replica del commissario provinciale del movimento “Grande Sicilia”, l’onorevole Vincenzo Vinciullo.

Pubblicità

L’esponente di Grande Sicilia respinge al mittente le accuse di “autocommissariamento” rivolte all’asse politico di centrodestra, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dal parlamentare di FdI e annunciando la richiesta formale di un tavolo provinciale di coalizione per chiarire le recenti tensioni interne.

Vinciullo: «Origine amministrativa, non politica. Cannata dimentica gli anni ad Avola»

Nella sua nota di risposta, Vinciullo chiarisce innanzitutto la genesi del provvedimento regionale che ha portato alla nomina del commissario straordinario per l’ente d’ambito:

“Il commissariamento al quale fa riferimento l’On. Cannata non è scaturito dagli ultimi accadimenti, ma ha avuto origine dalla comunicazione del segretario comunale che aveva evidenziato la possibile sussistenza di situazioni di incompatibilità all’interno del Consiglio di amministrazione. È necessario ricostruire correttamente l’intera vicenda, senza semplificazioni o mistificazioni. Invitiamo l’onorevole Cannata, qualora sia in possesso di notizie o elementi utili, a condividerli nelle sedi opportune”.

Il commissario di Grande Sicilia sposta poi l’attenzione sui trascorsi amministrativi del deputato di Fratelli d’Italia e del suo nucleo familiare nel comune di Avola:

“L’onorevole Cannata, quand’era sindaco di Avola, ha avuto un ruolo di primaria importanza in ambito ATO facendone parte, un’esperienza che continua a interessare la sorella, oggi sindaca di Avola, che ricopre tuttora un ruolo in questo ambito. Perché le criticità che oggi denuncia non sono state sollevate con la stessa solerzia negli anni in cui ha ricoperto quegli incarichi?”.

L’affondo su Aretusacque e Siracusa Risorse

L’esponente di Grande Sicilia alza il tiro, ipotizzando motivazioni di natura politica e di equilibri di nomina dietro gli attacchi di Fratelli d’Italia:

“Forse l’onorevole Cannata vorrebbe che un avvocato a lui vicino entri nel Consiglio di amministrazione di Aretusacque, ed è una questione legittima che può essere discussa. Non è però accettabile che ogni richiesta non immediatamente soddisfatta si trasformi in un’occasione per attaccare e mettere in discussione l’intero centrodestra”.

Inoltre, Vinciullo lancia una contro-provocazione sul fronte delle partecipate provinciali: “Invito tutti i consiglieri provinciali a promuovere un accesso agli atti su Siracusa Risorse per verificarne il buon andamento”.

Richiesto un vertice ufficiale di centrodestra in vista dei vertici elettorali

L’ex parlamentare regionale sottolinea la necessità di fermare lo scontro mediatico per tutelare la tenuta della coalizione in vista delle scadenze amministrative nei comuni di Siracusa, Noto ed Avola:

“Non servono toni minacciosi o dichiarazioni che sembrano appartenere alla cultura politica populista. Il centrodestra è atteso da appuntamenti elettorali importanti. Avevamo chiesto un atteggiamento più responsabile per il bene della coalizione, ma l’invito non è stato accolto. Questo ci porta a formulare una richiesta ufficiale di tavolo provinciale di Centrodestra per chiarire le ragioni di questi continui attacchi pubblici”.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale