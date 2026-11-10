Srr Siracusa, scontro politico su commissario e nuovo appalto

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Il futuro del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nella provincia di Siracusa, con un affidamento stimato in circa 160 milioni di euro, diventa terreno di un nuovo confronto politico all’interno del centrodestra. Al centro della polemica la crisi della SRR ATO Siracusa Provincia, il commissariamento della società e le procedure che dovranno condurre al nuovo affidamento, considerata anche l’imminente scadenza dell’attuale contratto, fissata al 30 giugno 2027.

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A sollevare la questione è stato il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, Luca Cannata, che ha presentato un’istanza di accesso agli atti indirizzata al Comune di Siracusa e alla SRR, coinvolgendo anche i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con la Prefettura per conoscenza.

Cannata richiama il decreto regionale 14/GAB del 12 ottobre 2026, con il quale è stato nominato un commissario straordinario dopo le dimissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il parlamentare di Fratelli d’Italia considera il commissariamento il segnale del fallimento della precedente gestione e chiama in causa le responsabilità politiche dell’amministrazione comunale, in particolare del sindaco Francesco Italia e di Carta.

«Circa 160 milioni di euro per il nuovo servizio rifiuti di Siracusa e una SRR commissariata proprio mentre deve prepararne l’affidamento. Chi paga la TARI ha diritto a una città pulita e a sapere come vengono decise spese che peseranno sul servizio per anni», afferma Cannata, chiedendo chiarezza su progetto, durata, calendario e qualità delle prestazioni previste dal futuro contratto.

Nel mirino del deputato anche la trasparenza delle procedure di selezione del personale affidate all’esterno. Secondo quanto rilevato nella consultazione dei siti istituzionali del 9 novembre, gli avvisi non sarebbero reperibili nelle sezioni della SRR, mentre sul portale del soggetto incaricato i profili risulterebbero ancora indicati come «non aperti». Cannata chiede quindi di conoscere lo stato delle procedure e i passaggi ancora necessari per la loro attivazione.

Alle contestazioni del parlamentare risponde Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia, che invita a ricostruire la vicenda senza semplificazioni. Secondo Vinciullo, il commissariamento non sarebbe riconducibile agli ultimi accadimenti politici, ma avrebbe avuto origine da una comunicazione del segretario comunale, che aveva evidenziato la possibile sussistenza di situazioni di incompatibilità all’interno del Consiglio di amministrazione.

«È necessario ricostruire correttamente l’intera vicenda, senza semplificazioni o mistificazioni. Invitiamo l’onorevole Cannata, qualora sia in possesso di notizie, elementi o informazioni utili, a condividerli e a riferirli nelle sedi di confronto», dichiara Vinciullo.

Il commissario provinciale di Grande Sicilia sposta quindi il confronto sulle responsabilità pregresse, ricordando il ruolo ricoperto da Cannata nell’ambito ATO durante il periodo in cui era sindaco di Avola e richiamando anche l’attuale presenza della sorella, oggi sindaca della città, in questo stesso ambito.

«Perché le criticità che oggi denuncia non sono state sollevate con la stessa solerzia negli anni in cui ha ricoperto quegli incarichi? Perché non è intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni?», domanda Vinciullo, contestando quella che considera una presa di posizione tardiva.

L’esponente di Grande Sicilia respinge inoltre le accuse politiche e invita Cannata a evitare dichiarazioni dai toni allarmistici, sostenendo che le questioni relative alla gestione delle società e degli organismi territoriali debbano essere affrontate nelle sedi istituzionali. Nel suo intervento fa riferimento anche ad Aretusacque e alla necessità di verificare le dinamiche relative alle nomine, invitando i consiglieri provinciali a promuovere un accesso agli atti su Siracusa Risorse.

Ma la questione della SRR finisce inevitabilmente per allargarsi agli equilibri politici della coalizione. Vinciullo ricorda i prossimi appuntamenti elettorali ad Avola, Noto e Siracusa e sottolinea la necessità di costruire un percorso comune tra le forze del centrodestra.

Da qui la richiesta formale di convocazione di un tavolo provinciale della coalizione, finalizzato a chiarire le ragioni dei ripetuti attacchi pubblici e a ristabilire un confronto politico.

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