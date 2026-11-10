I duchi di Sussex al Parlamento europeo senza l’atteso discorso di Meghan

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I duchi di Sussex, il principe Harry e Meghan, si sono recati al Parlamento europeo di Bruxelles per inaugurare la mostra Lost Screen Memorial.

L’esposizione, promossa dalla loro fondazione Archewell e organizzata dall’eurodeputato del PPE Antonio López-Istúriz, è dedicata alla commemorazione dei bambini vittime di abusi e sfruttamento online.

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Inizialmente era previsto un intervento pubblico di Meghan, ma il suo portavoce ha annunciato la cancellazione del discorso, spiegando che l’ex attrice non si sente emotivamente pronta per parlare in pubblico.

Intanto, continuano a circolare voci sulla sua presunta disponibilità a collaborare con l’FBI nell’ambito dell’inchiesta per pedopornografia che coinvolge suo padre.

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