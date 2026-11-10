Arresti e perquisizioni nella politica campana

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In carcere Tommaso Casillo (ex braccio destro di De Luca), indagata l’ex deputata M5S Teresa Manzo

Un’importante inchiesta della Procura di Napoli ha portato a numerosi arresti e perquisizioni, coinvolgendo figure di primo piano della politica e dell’imprenditoria campana. Tra le persone finite in carcere figura Tommaso Casillo, ex sottosegretario del secondo governo Prodi e storico braccio destro di Vincenzo De Luca, il quale lo aveva nominato alla guida di Soresa (la centrale acquisti della sanità regionale) nel 2022. L’attuale presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha dichiarato la necessità di una forte discontinuità nella gestione dell’ente.

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I dettagli dell’inchiesta

L’indagine unisce due filoni principali:

Infiltrazioni e camorra: Un sistema di false fatturazioni volto a creare fondi occulti, caratterizzato da presunti legami tra esponenti del clan camorristico Veneruso, funzionari pubblici e imprenditori dei settori sanitario e ambientale. Dalle intercettazioni emergono anche riferimenti alle elezioni regionali e al sostegno elettorale per Rossella Casillo (figlia di Tommaso, non coinvolta nell’inchiesta).

Il filone politico: Tra gli indagati figurano nove persone in carcere, quattro ai domiciliari e l’ex deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo. Secondo gli inquirenti, la Manzo avrebbe sfruttato il suo ruolo istituzionale per favorire una nomina strategica in cambio dell’assunzione del marito, Alessandro Martino.

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