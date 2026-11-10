Taimeless a Taormina: l’arte controcorrente che scommette sul valore autentico delle opere

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TAORMINA (MESSINA) / CULTURA – Nel cuore pulsante di Taormina, lungo la passeggiata storica di Corso Umberto, la galleria d’arte Taimeless si attesta come un presidio culturale in grado di sfidare la frenesia del consumo visivo digitale. Fondata nel 2024, la struttura nasce da una precisa visione curatoriale: sottrarre l’opera d’arte alla tirannia dell’effimero e delle mode passeggere, restituendo al collezionista e al pubblico il tempo dell’osservazione, della percezione e dello studio materico.

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Una scommessa controcorrente che trasforma la perla dello Ionio in una finestra internazionale dove la tradizione storico-artistica dialoga costantemente con l’innovazione espressiva.

Dai maestri internazionali all’identità italiana: una collezione senza confini

La proposta espositiva di Taimeless definisce una mappa stilistica ad altissimo valore iconografico. Nelle sale della galleria le opere dei giganti della Pop Art e delle avanguardie mondiali come Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Joan Miró, Marc Chagall, René Magritte, Sam Francis, Angel Ortiz, Zhu Wei, Michel Anthony, Maximilien Luce e Achille Laugé incontrano i capisaldi del Novecento italiano.

Tra questi spiccano i linguaggi di Lucio Fontana, Mimmo Rotella, Renato Guttuso, Salvatore Fiume, Giuseppe Migneco, Mario Schifano, Giuseppe Santomaso, Alberto Magnelli ed Ernesto Treccani, componendo un itinerario visivo che intreccia ricerca formale, memoria storica e sperimentazione.

Il rapporto privilegiato con Lorenzo Chinnici e Rabarama

All’interno dell’offerta curatoriale, Taimeless custodisce due partnership esclusive a forte vocazione identitaria:

Lorenzo Chinnici: La galleria si consolida come punto di riferimento unico a livello globale per la promozione e la valorizzazione del maestro siciliano. Nelle sue tele la luce mediterranea, i mestieri antichi e l’umanità del territorio natio si traducono in un linguaggio universale apprezzato dai collezionisti di tutto il mondo.

La galleria si consolida come punto di riferimento unico a livello globale per la promozione e la valorizzazione del maestro siciliano. Nelle sue tele la luce mediterranea, i mestieri antichi e l’umanità del territorio natio si traducono in un linguaggio universale apprezzato dai collezionisti di tutto il mondo. Rabarama (Philart): Taimeless costituisce l’interlocutore privilegiato ed esclusivo per il Sud Italia per la diffusione delle sculture di Rabarama, celebri per la rappresentazione del corpo umano attraversato da costellazioni geometriche, trame e codici simbolici. La valorizzazione delle opere è coordinata da Philart Srl, realtà di riferimento nella gestione, tutela e posizionamento strategico del brand artistico sul mercato europeo.

Il valore dell’incontro dal vivo nell’era della riproducibilità digitale

Nel contesto contemporaneo dominato da social network e Intelligenza Artificiale, Taimeless rivendica la centralità della fruizione fisica dell’opera d’arte. Se i supporti digitali favoriscono la divulgazione, soltanto la visione diretta consente di cogliere la tridimensionalità della materia, le rifrazioni della luce e l’impatto emotivo del manufatto originale.

Un approccio che riafferma l’atto del collezionare non come mero investimento finanziario, ma come scelta culturale consapevole fondata su tracciabilità, provenienza certificata e rapporto di fiducia tra gallerista e collezionista.

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