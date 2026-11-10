Cătălin-Teodor Dogaru: il valore della competenza al servizio di un’informazione europea e libera

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BUCAREST / BRUXELLES / ESTERI – Ci sono percorsi professionali che acquistano significato osservando ciò che tiene insieme esperienze apparentemente lontane.

Nel caso di Cătălin-Teodor Dogaru, questo filo si può riconoscere nel valore attribuito alla conoscenza e alla sua condivisione.

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Nella sua presentazione professionale esprime una convinzione semplice: l’esperienza accumulata deve essere trasmessa, attraverso la consulenza, la formazione o anche una conversazione.

È un modo di intendere il lavoro che dà spazio alla crescita degli altri e alla capacità di raggiungere obiettivi insieme.

Presidente dell’Associazione dei giornalisti indipendenti della Romania, AZIR, e segretario generale dell’Associazione dei giornalisti europei, AEJ, Dogaru porta nelle responsabilità associative un bagaglio costruito tra studi tecnici, gestione dei progetti e attività formative.

Eletto alla presidenza dell’AZIR nel novembre 2024 e confermato alla segreteria generale dell’AEJ per il biennio 2026-2027, opera in uno spazio nel quale le esigenze dei giornalisti romeni incontrano le grandi questioni dell’informazione europea.

La sua preparazione aiuta a comprendere la varietà di questo percorso.

Il dottorato in telecomunicazioni, conseguito nel 2010, e l’MBA in gestione dei processi e dei progetti alla WU di Vienna, nel 2011, testimoniano un investimento nello studio che abbraccia sia la dimensione tecnologica sia quella organizzativa.

A queste competenze si affianca l’esperienza nella consulenza e nel project management, ambiti nei quali occorre trasformare idee e obiettivi in attività concrete, coordinando risorse e responsabilità.

La trasmissione del sapere trova spazio anche nell’insegnamento.

Gli orari dell’Accademia di Studi Economici di Bucarest per l’anno accademico 2024-2025 riportano il suo nome per i corsi dedicati ai fondamenti della gestione dei progetti e alle metodologie agili.

È una parte significativa del suo impegno: mettere l’esperienza professionale a disposizione degli studenti significa contribuire alla preparazione di persone che dovranno prendere decisioni, affrontare difficoltà e assumersi responsabilità.

Anche la sua partecipazione alla vita dell’AZIR ha radici precedenti agli incarichi di vertice.

Nel 2018 contribuì all’organizzazione dell’assemblea generale e alla preparazione del programma di attività dell’associazione.

Nello stesso anno moderò, insieme al politologo Radu Carp, un dibattito sul giornalismo onesto e sul giornalismo complice, aperto a studenti e professionisti dell’informazione.

Sono attività che mostrano un impegno fatto anche di preparazione, confronto e lavoro organizzativo: quella parte meno visibile della vita associativa che permette alle idee di diventare occasioni di incontro.

Il tema scelto per quel dibattito tocca il cuore del mestiere.

L’onestà giornalistica si misura nelle decisioni quotidiane: controllare una notizia, ascoltare una voce scomoda, riconoscere un errore, mantenere la propria autonomia.

Portare queste questioni davanti a chi già esercita la professione e a chi si prepara a entrarvi significa creare uno spazio nel quale interrogarsi sul valore pubblico dell’informazione.

Questa attenzione trova continuità nelle priorità presentate da Dogaru all’assemblea dell’AEJ di Bruxelles nel novembre 2025.

La strategia illustrata comprende la tutela dei giornalisti minacciati, il confronto sull’impiego dell’intelligenza artificiale nelle redazioni e il sostegno alle nuove generazioni.

Tre ambiti collegati da una responsabilità comune: accompagnare il cambiamento salvaguardando la libertà, la qualità e la credibilità del giornalismo.

In queste scelte si può leggere il contributo specifico del suo percorso: una preparazione tecnica utile a comprendere le trasformazioni, competenze organizzative per affrontarle e un impegno associativo rivolto alla comunità professionale.

La tecnologia pone domande nuove, mentre l’indipendenza e la fiducia dei lettori richiedono un lavoro costante.

Tenere insieme questi aspetti è una responsabilità che chiede studio, disponibilità al confronto e continuità.

Il ritratto che emerge dalle sue attività è quello di un professionista per il quale la conoscenza acquista valore quando viene messa in circolo.

Nelle aule, negli incontri associativi e nella cooperazione europea, questo principio trova forme diverse e riconoscibili.

È qui che il percorso di Cătălin-Teodor Dogaru assume la sua dimensione più umana: nella possibilità di usare ciò che si è imparato per aiutare altri a crescere, partecipare e svolgere con maggiore consapevolezza il proprio lavoro.

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