Lentini, violò l’obbligo di dimora a Palermo: rintracciato dalla Polizia e trasferito al CPR di Caltanissetta

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LENTINI / CRONACA – Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Lentini hanno rintracciato un cittadino di nazionalità bengalese che si era reso irreperibile, violando le misure restrittive della libertà personale a cui era sottoposto.

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L’uomo era infatti gravato dalle misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria stabilite dall’autorità giudiziaria a Palermo, prescrizioni che aveva deliberatamente eluso allontanandosi dal capoluogo regionale senza alcuna autorizzazione.

L’intervento dell’Ufficio Immigrazione e il trasferimento a Pian del Lago

A seguito del rintraccio nel territorio lentinese, gli agenti hanno avviato le procedure di verifica e identificazione in sinergia con la Questura di Siracusa.

Grazie alla tempestiva e dettagliata attività istruttoria condotta dagli specialisti dell’Ufficio Immigrazione dell’infrastruttura di P.S. aretusea, è stato emesso il provvedimento di trattenimento. Lo straniero è stato quindi scortato e condotto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Caltanissetta, dove rimarrà custodito in attesa dell’espletamento delle formalità per l’espulsione e il definitivo rimpatrio nel Paese d’origine.

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