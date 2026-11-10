Violenza sulle donne, a Siracusa una rete territoriale per spezzare il silenzio: la Procura rinnova i protocolli

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SIRACUSA / SANITÀ E DIRITTI – La violenza di genere, le aggressioni tra le mura domestiche e i reati di natura sessuale continuano a registrare una recrudescenza preoccupante nel territorio siracusano. A confermare la gravità del fenomeno sono i dati dell’attività giudiziaria: 326 le misure cautelari adottate nell’ultimo anno, in netto aumento rispetto alle 248 del periodo precedente. Un trend drammatico che si conferma costante anche nell’anno in corso, accompagnato da un elevato numero di audizioni protette ed incidenti probatori che coinvolgono vittime in condizioni di estrema vulnerabilità.

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Per arginare l’emergenza, la Procura della Repubblica di Siracusa ha delineato una nuova e articolata strategia organizzativa all’interno della circolare per la gestione degli uffici requirenti, puntando a creare un’azione di contrasto integrata e multilivello.

Una rete stabile per evitare il ritiro delle denunce

L’esperienza maturata sul campo evidenzia come la mancanza di coordinamento tra istituzioni, presidi sanitari e forze dell’ordine abbia spesso vanificato gli sforzi di tutela. Dall’analisi delle sentenze del Tribunale emerge infatti che una quota consistente di assoluzioni è dovuta alla ritrattazione delle persone offese, indotta dai tempi lunghi dei processi, dall’assenza di autonomia economica e dall’isolamento sociale dopo la denuncia.

Per spezzare questo circolo vizioso, la Procura sta lavorando all’individuazione di alloggi-rifugio a gestione pubblica distributed sul territorio siracusano, intercettando finanziamenti dedicati per mettere in sicurezza donne e minori ed evitare che le vittime tornino dai propri aguzzini.

Protocollo con l’Asp, Codice Rosa ed esperti in turno

Tra le direttive operative contenute nel nuovo piano d’azione figurano:

Revisione del Protocollo con l’Asp: Istituzione di un tavolo operativo permanente per concordare procedure veloci e standardizzate.

Istituzione di un tavolo operativo permanente per concordare procedure veloci e standardizzate. Potenziamento del Codice Rosa: Percorsi dedicati e ad altissima protezione all’interno dei Pronti Soccorso degli ospedali del circondario.

Percorsi dedicati e ad altissima protezione all’interno dei Pronti Soccorso degli ospedali del circondario. Turno di psicologi esperti: Consulenza specialistica immediata e supporto qualificato durante l’esame delle persone vulnerabili.

Consulenza specialistica immediata e supporto qualificato durante l’esame delle persone vulnerabili. Formazione e prevenzione della vittimizzazione secondaria: Corsi mirati per la Polizia Giudiziaria dedicati all’applicazione del Codice Rosso, alla valutazione del rischio di reiterazione e all’ascolto protetto, unitamente al restyling della sala d’ascolto protetto della Procura.

Corsi mirati per la Polizia Giudiziaria dedicati all’applicazione del Codice Rosso, alla valutazione del rischio di reiterazione e all’ascolto protetto, unitamente al restyling della sala d’ascolto protetto della Procura.

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