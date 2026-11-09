Cybersecurity, la Francia indaga sui Pasdaran iraniani: attacco hacker ai frigoriferi dei supermercati

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PARIGI (FRANCIA) / CYBERSECURITY – La magistratura francese ha aperto un’indagine giudiziaria di altissimo livello nei confronti dei vertici dell’unità cyber iraniana “Shahid Kaveh”, costola offensiva affiliata al Centro elettronico e cibernetico del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC-CEC). L’accusa ipotizzata dai magistrati d’Oltralpe riguarda il massiccio cyber-attacco sferrato nella notte tra l’11 e il 12 ottobre scorsi, che ha provocato il surriscaldamento mirato dei sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutta la Francia, causando il deterioramento di tonnellate di generi alimentari.

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La notizia è stata ufficializzata da Laure Beccuau, Procuratrice Capo di Parigi:

“È stata aperta un’indagine giudiziaria contro il capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, contro i suoi due vice e contro qualsiasi altro individuo che possa essere identificato nel corso delle procedure”.

L’inchiesta della Procura e il ruolo dell’unità cyber di Teheran

A guidare le complesse indagini tecniche è la sezione J3 della Procura di Parigi, unità specializzata nel contrasto alla criminalità informatica ad alto impatto. Secondo quanto rivelato da fonti investigative al quotidiano Le Figaro, i servizi di intelligence cibernetica francesi sono riusciti a tracciare la matrice dell’incursione, ricollegando l’infrastruttura d’attacco al gruppo di guerra elettronica dei Pasdaran.

Gli hacker avrebbero penetrato da remoto i sistemi di gestione dell’Internet delle Cose (IoT) e della domotica industriale a presidio delle catene del freddo, alterando i parametri di temperatura dei banchi frigo e delle celle di conservazione fino al provocare il blackout termico dei prodotti commestibili.

L’allarme si allarga all’Europa: colpita anche l’Italia

L’offensiva rivendicata contro la grande distribuzione francese non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una campagna di sabotaggio cibernetico di più ampie dimensioni che sta interessando diversi Paesi alleati.

Negli ultimi tempi, infatti, analoghi attacchi informatici contro la catena del freddo e la rete logistica dei supermercati sono stati registrati in Italia, Regno Unito, Germania e Portogallo, confermando il salto di qualità delle minacce hybrid-warfare dirette alle infrastrutture critiche del continente europeo.

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