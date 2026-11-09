Funerale del boss a Palermo, Antoci (M5S): «Una sfida allo Stato, chiarezza su quanto accaduto»

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BRUXELLES / PALERMO – Non si placano le reazioni istituzionali e politiche dopo le esequie di Emanuele Rubino, il 36enne pregiudicato per reati d’estorsione e tentato omicidio il cui corteo funebre ha attraversato le vie del centro di Palermo tra fuochi d’artificio, petardi e caroselli di scooter.

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Sulla vicenda è intervenuto direttamente da Bruxelles l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, definendo l’episodio come un atto di aperta ed esplicita contrapposizione alle istituzioni democratiche.

Le dichiarazioni di Giuseppe Antoci: «Saracinesche abbassate a Ballarò»

Per il parlamentare europeo, le modalità con cui sono state accompagnate le spoglie del 36enne rappresentano un segnale d’allarme culturale e sociale che non può essere sottovalutato:

“Hanno sfidato lo Stato. Il corteo funebre lungo le strade di Palermo per celebrare i funerali di Emanuele Rubino, condannato a 12 anni di carcere per tentato omicidio e in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso, è una inaccettabile provocazione contro lo Stato italiano e le sue leggi”.

Antoci ha poi posto l’accento sulla risposta emotiva e omertosa registrata in alcune aree del centro storico della capitale siciliana durante il passaggio del feretro:

“Spiace constatare che nel 2026 ci sia ancora una ampia fetta della popolazione che solidarizza pubblicamente con chi si è macchiato di tali reati: lo dimostrano le decine di saracinesche abbassate in segno di lutto nel quartiere Ballarò. Il sacrosanto dolore per la scomparsa di un cittadino non può trasformarsi in una celebrazione di atti e metodi contrari alla legge. Va fatta assoluta chiarezza sulle dinamiche di quanto accaduto”.

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