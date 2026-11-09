Ondata di furti nel Materano, l’allarme dell’UGL: «Lo Stato intervenga con più uomini e mezzi»

MATERA / NAZIONALE – Un’ondata di furti a raffica sta mettendo a dura prova la tranquillità dei cittadini e degli imprenditori della provincia di Matera. Da Policoro a Montalbano Jonico, passando per Bernalda e Ferrandina, cresce la preoccupazione per le continue incursioni di malviventi ai danni di abitazioni private, attività commerciali e aziende agricole.

Pubblicità

Di fronte all’aggravarsi della situazione, il sindacato UGL Matera ha lanciato un fermo appello alle istituzioni civili e militari, sollecitando risposte immediate e un potenziamento concreto della presenza dello Stato sul territorio.

Pattugliamenti e furti in casa: il quadro denunciato da Giordano

A farsi portavoce del disagio delle comunità locali è Pino Giordano, Segretario provinciale dell’UGL Matera, che evidenzia come il clima di insicurezza stia compromettendo il tessuto sociale ed economico del comprensorio:

“Non possiamo più limitarci a registrare episodi di furto e raccogliere le preoccupazioni dei cittadini. Siamo di fronte a una situazione che richiede risposte immediate, concrete e straordinarie. Le continue incursioni nelle abitazioni, nelle attività commerciali e nelle aziende agricole stanno alimentando un clima di paura che non può essere sottovalutato. La sicurezza non è un privilegio, ma un diritto fondamentale che lo Stato ha il dovere di garantire”.

Nel mirino dei malviventi sono finite in particolare le abitazioni nei centri di Policoro, Montalbano Jonico e Ferrandina – colpite prevalentemente nelle ore serali per il furto di oro e preziosi – oltre a due distinte tabaccherie svaligiate a Policoro nelle scorse settimane:

“Non è accettabile che una famiglia debba vivere con la paura di lasciare la propria abitazione o di ritrovarsi i malviventi dentro casa. Pensiamo agli anziani, ai bambini e alle persone più fragili: la paura non può diventare una componente normale della vita delle persone”.

La richiesta al Prefetto: Comitato di sicurezza e risorse per le forze dell’ordine

L’UGL si è rivolta direttamente al Prefetto di Matera, ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e ai sindaci dei Comuni interessati, chiedendo la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica:

Piano di controllo straordinario: Incremento dei pattugliamenti nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione a periferie, contrade agricole e quartieri residenziali. Rafforzamento degli organici: Assegnazione straordinaria di personale proveniente da altri presidi per colmare le carenze strutturali delle piante organiche. Mezzi e strumenti operativi: Dotazione adatta per permettere a Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza di operare con la massima efficacia.

“Conosciamo e apprezziamo il prezioso lavoro quotidiano di Carabinieri, Polizia di Stato e di tutti gli operatori, ai quali va il nostro pieno sostegno. Proprio per questo chiediamo che vengano messi a loro disposizione uomini, mezzi e risorse sufficienti. Non vogliamo promesse, vogliamo sicurezza: lo Stato deve far sentire la propria presenza e dimostrare che nessun territorio viene lasciato solo”, ha concluso Giordano.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale