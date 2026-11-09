Grande Sicilia punta sui giovani: il 5 dicembre a Siracusa il meeting “Generazione Autonomista”

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SIRACUSA / POLITICA – “Ricominciamo a fare per i giovani!”: è questo il principio guida da cui prende ufficialmente il via “Generazione Autonomista”, il meeting provinciale promosso da Grande Sicilia Siracusa. L’appuntamento è in programma per la mattinata di sabato 5 dicembre, dalle 9:30 alle 14:00, presso la struttura Open Land di Siracusa.

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L’iniziativa è promossa dal gruppo dei Giovani Autonomisti di Siracusa insieme a Marco Zappulla, delegato dalla Segreteria provinciale di Grande Sicilia, ed è concepita per strutturare un percorso formativo a lungo termine rivolto alle nuove generazioni, favorendo la crescita di una futura classe dirigente consapevole e radicata nel territorio.

Formazione e relatori di rilievo per la nuova classe dirigente

Il meeting si configurerà come un momento d’incontro e approfondimento politico, civico e culturale. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con una platea di autorevoli professionisti – tra cui psicologi, formatori e docenti universitari – che metteranno a disposizione le proprie competenze per trasferire strumenti utili a comprendere le dinamiche della vita pubblica e la responsabilità dell’amministrazione istituzionale.

L’evento dell’Open Land rappresenterà la tappa inaugurale di un progetto strutturato, finalizzato a diffondere la cultura della partecipazione attiva e a valorizzare l’identità autonomista in chiave di sviluppo locale.

L’intervento dell’On. Giuseppe Carta

Sulle finalità dell’iniziativa è intervenuto il leader provinciale di Grande Sicilia, l’On. Giuseppe Carta:

“Con Generazione Autonomista vogliamo aprire una nuova stagione di attenzione e investimento sui giovani. La politica ha il dovere di creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano formarsi, acquisire competenze e diventare protagoniste delle scelte che riguardano il futuro del nostro territorio. Non basta chiedere ai giovani di partecipare: bisogna offrire loro opportunità concrete di crescita”.

Il deputato ha poi ribadito la continuità della programmazione:

“Questo meeting formativo non sarà un appuntamento isolato, ma l’inizio di un percorso che vogliamo portare avanti costantemente, per costruire una nuova classe dirigente preparata, responsabile e profondamente legata alla Sicilia”.

Nelle prossime giornate la segreteria organizzativa renderà noti il programma dettagliato dei lavori, la lista completa dei relatori e le modalità d’iscrizione per i partecipanti.

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