Pronto soccorso Umberto I, il Pd: “Solo cinque medici su ventidue”

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«Non possiamo abituarci all’emergenza nell’emergenza». È un appello alle istituzioni quello lanciato dal Gruppo di Lavoro Sanità del Partito Democratico provinciale di Siracusa, che interviene sulla situazione del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, esprimendo forte preoccupazione per la carenza di personale medico e per le possibili ripercussioni sulla qualità dell’assistenza.

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Al centro della denuncia i numeri riportati dal quotidiano online La Civetta di Minerva, che, se confermati, delineerebbero un quadro particolarmente critico: appena cinque medici strutturati rispetto ai 22 previsti in organico, a fronte di circa 200 accessi giornalieri e di un bacino di utenza che raggiunge i 400 mila cittadini.

Una situazione che, secondo il gruppo di lavoro del Pd, richiede interventi immediati e non può essere affrontata continuando a ricorrere a soluzioni temporanee. «La questione non riguarda soltanto la carenza di medici, ma la sicurezza delle cure, la qualità dell’assistenza e il diritto dei cittadini a ricevere risposte adeguate nel momento del bisogno», sottolinea il documento.

Nel mirino anche il ricorso continuativo ai medici a gettone e alle forme di reclutamento estemporanee. Strumenti che possono rappresentare un sostegno in situazioni eccezionali, ma che non possono sostituire una programmazione strutturale del personale. Il Pd esprime inoltre solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario, costretto a operare in condizioni di forte pressione e a sopperire a carenze organizzative che non possono essere scaricate indefinitamente sugli operatori.

Il gruppo provinciale contesta anche la narrazione degli accessi impropri al Pronto soccorso. Chi si presenta in ospedale perché sta male, viene evidenziato, non può essere considerato un problema da respingere. Per ridurre gli accessi non urgenti occorre prima garantire un’assistenza territoriale realmente efficiente, con Case della Comunità operative, servizi di prossimità e continuità assistenziale. «Non si può chiedere ai cittadini di non andare in ospedale quando, troppo spesso, non vengono offerte alternative credibili sul territorio».

Da qui la richiesta rivolta all’Asp di Siracusa e all’assessorato regionale alla Salute di fare chiarezza sull’effettiva consistenza dell’organico medico, sulle modalità con cui viene garantita la presenza di professionisti esperti durante tutti i turni e sull’affiancamento del personale meno esperto. Chiesto anche un piano straordinario per il reclutamento di specialisti in Medicina d’Emergenza-Urgenza, oltre a precise indicazioni sulle misure adottate per tutelare pazienti e operatori e sui tempi necessari per superare le criticità.

Un coinvolgimento diretto viene sollecitato anche per il sindaco di Siracusa, nella sua veste di massima autorità sanitaria locale, affinché promuova un confronto urgente con la direzione dell’Asp, la Regione e tutti i soggetti interessati.

La posizione del Pd è netta: la sanità pubblica non può continuare a rincorrere le emergenze, ma necessita di programmazione, investimenti e personale stabile. «Non vogliamo alimentare allarmismi, ma nemmeno accettare che una situazione di tale portata venga considerata normale», conclude il gruppo di lavoro, richiamando il diritto costituzionale alla salute.

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