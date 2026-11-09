Pachino: quattro consiglieri comunali aderiscono alla Lega

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Quattro consiglieri comunali di Pachino aderiscono alla Lega – Italia Federale. Si tratta di Gaetano Gennuso (che ricopre il ruolo di consigliere del Libero Consorzio comunale di Siracusa) Peter Spataro, Maria Concetta Monaco e Carmela Spataro, che hanno ufficializzato la propria scelta politica nel corso di un incontro tenutosi oggi con il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino al quale erano presenti anche il deputato regionale Carlo Auteri e il neo commissario provinciale della Giuseppe Di Mare, impegnati nel percorso di organizzazione e consolidamento del partito nel territorio siracusano. Sammartino ha dato il benvenuto ai quattro consiglieri, con i quali è stato avviato un confronto sulle prospettive politiche e amministrative della città di Pachino. “Accogliamo i nuovi ingressi in un percorso politico che stiamo costruendo attraverso il confronto con gli amministratori locali e l’attenzione alle esigenze delle comunità – dichiara il deputato regionale Carlo Auteri –. L’incontro di oggi con il vicepresidente Sammartino rappresenta un’occasione per avviare un lavoro condiviso sulle questioni che riguardano Pachino e il territorio siracusano. Il nostro obiettivo è mantenere un collegamento costante tra le istanze dei Comuni, la rappresentanza regionale e l’attività politica sul territorio”. Auteri sottolinea inoltre il valore della presenza di amministratori che operano a diversi livelli istituzionali. “Il coinvolgimento di consiglieri comunali e di rappresentanti del Libero Consorzio può favorire un confronto più ampio sulle necessità del territorio – prosegue Auteri –. Vogliamo che questa collaborazione si traduca in un lavoro concreto, a partire dall’ascolto dei cittadini e dall’individuazione delle priorità amministrative. L’adesione alla Lega – Italia Federale apre una nuova fase di confronto e di responsabilità condivisa”. Sull’ingresso dei quattro consiglieri interviene anche Giuseppe Di Mare, recentemente nominato commissario provinciale del partito, che richiama l’importanza dell’attenzione sui territori. “Il nostro lavoro sul territorio provinciale prosegue attraverso il dialogo con gli amministratori e con chi sceglie di condividere un percorso politico comune – afferma Di Mare –. L’adesione dei quattro consiglieri di Pachino rappresenta un nuovo passaggio nell’organizzazione in provincia di Siracusa. Come commissario provinciale intendo favorire il confronto tra le diverse comunità, valorizzando il contributo di chi conosce direttamente le esigenze dei propri territori”. “La presenza del vicepresidente Sammartino e del deputato Auteri testimonia l’importanza del dialogo tra amministratori locali e rappresentanti regionali – conclude Di Mare –. L’obiettivo è sviluppare un lavoro organizzato, nel quale ogni realtà territoriale possa portare il proprio contributo e partecipare alla definizione delle priorità politiche e amministrative”.

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