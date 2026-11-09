Roma, travolse e uccise in monopattino il fisico Roberto Cervellati: pirata 51enne si costituisce ai Carabinieri

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ROMA / CRONACA NAZIONALE – Svolta nelle indagini sull’investimento mortale avvenuto lo scorso venerdì sulla pista ciclabile di viale Angelico, a Roma. Intorno alle 12:00 di oggi, un uomo di 51 anni si è presentato spontaneamente presso la stazione dei Carabinieri di Roma Trastevere, ammettendo di essere il conducente del monopattino elettrico che ha travolto e ucciso il professore Roberto Cervellati, 93 anni, fuggendo subito dopo senza prestare soccorso.

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Il celebre fisico ed ex ricercatore dell’ENEA è deceduto successivamente all’ospedale “Agostino Gemelli” di Roma a causa delle gravissime lesioni riportate. Il pubblico ministero titolare del fascicolo d’inchiesta, Andrea D’Angeli, disporrà nelle prossime ore l’esame autoptico sulla salma.

Chi era Roberto Cervellati: il pioniere italiano in Antartide

La scomparsa di Roberto Cervellati lascia un vuoto incolmabile nel mondo scientifico italiano. Il 93enne è stato tra i primissimi protagonisti e pionieri delle spedizioni scientifiche nazionali in Antartide nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche (PNRA), partecipando a sette campagne polari anche con il ruolo di capo missione.

Dal 1992 al 2006 ha rappresentato ufficialmente l’Italia nel gruppo di esperti dello Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), dirigendo inoltre il settore dedicato alla creazione del dizionario geografico del continente gelato. Per i suoi eccezionali meriti sul campo, nel 2006 gli venne intitolato il “Cervellati Glacier”, un imponente ghiacciaio lungo circa 9,5 chilometri situato nella Terra di Ellsworth.

Weekend di sangue sulle strade italiane: vittime da Nord a Sud

L’incidente di Roma si inserisce in un bilancio drammatico registrato sulle strade della penisola nel corso del fine settimana:

Terni: Un ragazzo di 21 anni che rientrava a piedi verso casa dopo il turno di lavoro in un fast food e una serata tra amici è stato travolto e ucciso da un furgone schizzato fuori strada a seguito di uno scontro ad un incrocio.

Un ragazzo di 21 anni che rientrava a piedi verso casa dopo il turno di lavoro in un fast food e una serata tra amici è stato travolto e ucciso da un furgone schizzato fuori strada a seguito di uno scontro ad un incrocio. Benevento (Campania): Un 26enne di Airola ha perso la vita nella zona industriale di Paolisi dopo che la propria autovettura si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata.

Un 26enne di Airola ha perso la vita nella zona industriale di Paolisi dopo che la propria autovettura si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): Gravissimo un 21enne la cui vettura è volata per oltre 30 metri precipitando nell’alveo del fiume Savio, lungo la via Montepetra tra Mercato Saraceno e Sogliano sul Rubicone.

Gravissimo un 21enne la cui vettura è volata per oltre 30 metri precipitando nell’alveo del fiume Savio, lungo la via Montepetra tra Mercato Saraceno e Sogliano sul Rubicone. Lecce (Puglia): Uno scontro frontale sulla statale tra Lecce e Campi Salentina ha provocato la morte di un uomo di 78 anni e il ferimento grave di altri due automobilisti di 44 e 49 anni.

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