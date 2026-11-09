Calabria, inaugurato il nuovo Commissariato di Polizia a Diamante

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DIAMANTE (COSENZA) / NAZIONALE – Un nuovo e fondamentale presidio di legalità e sicurezza si insedia sul territorio calabrese. È stato ufficialmente inaugurato a Diamante, in provincia di Cosenza, il nuovo Commissariato della Polizia di Stato, nato per rafforzare la presenza delle istituzioni in un’area strategica caratterizzata da numerosi comuni costieri ad alta densità abitativa.

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L’apertura della struttura consentirà di rispondere con maggiore efficacia ed efficienza alle esigenze della comunità locale e dell’intero comprensorio, sottoposto a una forte pressione demografica soprattutto durante la stagione estiva con l’afflusso straordinario di turisti e residenti temporanei.

La cerimonia a Cirella con i vertici del Ministero

La solenne cerimonia d’inaugurazione si è svolta in piazza Calipari, nella frazione di Cirella, proprio dinanzi agli accessi dei nuovi uffici operativi.

All’evento hanno preso parte le massime autorità civili e militari dell’amministrazione dell’Interno: il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani.

Un presidio strategico per il territorio

L’attivazione del presidio si inserisce nel piano di potenziamento della rete territoriale delle forze dell’ordine nelle aree turistiche e a elevato rischio di infiltrazione o criminalità diffusa.

Grazie ai nuovi spazi e alla dotazione d’organico, il Commissariato di Diamante diventerà il punto di riferimento operativo per le attività di prevenzione, controllo del territorio e pronto intervento per la fascia tirrenica del Cosentino.

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