Agrigento, casa abusiva senza acqua da 6 mesi: bimba di 6 anni si ammala per il deficit igienico

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AGRIGENTO / CRONACA – Una drammatica vicenda di emergenza igienico-sanitaria e di diritti fondamentali scuote la città di Agrigento. Nel quartiere costiero di Maddalusa, una famiglia vive da oltre sei mesi nell’impossibilità di accedere all’approvvigionamento idrico. L’abitazione in cui risiedono si trova in area classificata come “Zona A” a inedificabilità assoluta ed è per questo considerata abusiva, condizione che da maggio scorso ha provocato l’interruzione del servizio di fornitura tramite autobotti a seguito delle verifiche condotte sull’abusivismo edilizio.

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Le conseguenze più gravi di questa situazione si sono abbattute su una bambina di appena sei anni, la cui salute è stata gravemente compromessa dalla prolungata assenza d’acqua potabile.

Le ripercussioni sulla salute della minore: patologia cutanea e stress

Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti, alla piccola è stata riscontrata una patologia cutanea (vitiligine), attualmente oggetto di rilievi medico-specialistici e medico-legali, verosimilmente scatenata o riacutizzata dalle gravissime carenze igieniche quotidiane e dal costante stress psicofisico.

Sul piano emotivo e psicologico, il quadro clinico segnala forte inappetenza e uno stato d’ansia continuativo: la bambina vive infatti con la costante e angosciante paura di «aver perso per sempre il diritto all’acqua». Per far fronte alle necessità primarie della vita quotidiana, la famiglia è da mesi costretta a procurarsi l’acqua riempiendo manualmente bidoni e recipienti presso la fontana pubblica di Bonamorone.

La diffida legale: 7 giorni per ripristinare il “minimo vitale”

A fronte della gravità dei fatti, l’avvocato Angela Riggio – legale della famiglia e dei genitori della minore – ha formalizzato e notificato un atto di diffida e messa in mora indirizzato al Comune di Agrigento, al gestore del servizio idrico Aica e all’Assemblea Territoriale Idrica (Ati).

L’atto di denuncia concede agli enti un ultimato inderogabile di 7 giorni per assicurare alla famiglia l’erogazione del «minimo vitale», sbloccando con urgenza il servizio d’invio delle autobotti. In caso di mancato riscontro o di rigetto dell’istanza, la famiglia ha già annunciato l’immediato ricorso al Tar e l’avvio di un’azione civile per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale causato alla minore.

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