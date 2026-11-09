Napoli, ennesima violenza in famiglia a Quarto: 38enne picchiata dall’ex, salvata dai figli

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QUARTO (NAPOLI) / CRONACA – Una drammatica storia di violenza domestica scuote la provincia di Napoli. A Quarto, una donna di 38 anni è stata brutalmente picchiata dal suo ex marito, un uomo di 41 anni già noto per la sua indole violenta. A salvarla dall’aggressione sono stati i suoi stessi figli – uno dei quali minorenne – che con lucidità e coraggio hanno composto il numero unico di emergenza 112 chiedendo aiuto.

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I due coniugi si erano separati da tempo, ma nei giorni scorsi si era registrato un tentativo di riavvicinamento, sfociato poi nel brutale scontro all’interno delle mura domestiche.

La chiamata dei figli e l’intervento dei Carabinieri

«Mamma si è chiusa in bagno, è stata picchiata»: è questa la richiesta d’aiuto disperata giunta alla centrale operativa dell’Arma. Quando i Carabinieri della Tenenza di Quarto sono giunti sul posto, si sono trovati di fronte a una scena di totale devastazione: una consolle PlayStation scagliata contro il televisore, due smartphone ridotti in pezzi e vetri infranti sparsi sul pavimento di casa.

I militari hanno trovato la 38enne rannicchiata in un angolo del bagno, in evidente stato di shock e con il volto viola e tumefatto dalle percosse subite. «Signora, siamo qui. Non deve temere», le parole di rassicurazione dei Carabinieri a cui la donna non ha saputo rispondere, restando con lo sguardo perso nel vuoto.

L’arresto e il ricovero in ospedale

Al momento dell’irruzione delle forze dell’ordine, l’aggressore di 41 anni si trovava seduto in cucina e non ha opposto alcuna resistenza all’arresto.

L’uomo è stato trasferito direttamente in carcere e dovrà rispondere formalmente dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima si trova tuttora ricoverata presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure mediche del caso e il supporto psicologico necessario per superare il trauma.

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