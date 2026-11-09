Emergenza al Pronto Soccorso dell’Umberto I: solo 5 medici su 22. L’allarme del Partito Democratico

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SIRACUSA / SANITÀ – La grave crisi d’organico che sta colpendo il Pronto Soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa finisce al centro di un duro attacco politico e istituzionale. A sollevare il caso è il Gruppo di Lavoro Sanità del Partito Democratico provinciale – per bocca di Antonella Fucile della segreteria provinciale –, a seguito dei dati emersi sulla testata online “La Civetta di Minerva”.

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Secondo le rilevazioni, la struttura sanitaria si troverebbe a operare con appena 5 medici strutturati rispetto ai 22 previsti in pianta organica, a fronte di una media di circa 200 accessi giornalieri e un bacino d’utenza provinciale che sfiora i 400.000 cittadini.

“Basta risposte emergenziali e medici a gettone”

Il Partito Democratico punta il dito contro la gestione dell’emergenza e l’uso sistematico di tamponi temporanei che rischiano di compromettere la qualità e la sicurezza delle cure per i pazienti, oltre a sottoporre il personale sanitario a ritmi insostenibili:

“Non è accettabile che il funzionamento di un servizio essenziale come il Pronto Soccorso venga affidato al ricorso continuativo a personale a gettone o a forme di reclutamento estemporanee. Questi strumenti non possono sostituire una programmazione seria del personale e un’organizzazione stabile dei servizi. Esprimiamo piena solidarietà a medici e infermieri, ai quali non si può chiedere indefinitamente di sopperire alle carenze del sistema”.

Dall’analisi demagocica viene esclusa la colpevolizzazione dell’utenza. Per il PD è necessario superare la narrazione degli “accessi impropri”:

“Un cittadino che si rivolge al Pronto Soccorso perché sta male non è un problema da respingere. Se si vogliono ridurre gli accessi non urgenti, occorre prima costruire una medicina territoriale funzionante, con Case della Comunità operative e servizi di continuità assistenziale reali”.

Le 5 richieste all’ASP e il ruolo del Sindaco

Di fronte a un quadro ritenuto insostenibile, il gruppo Sanità del PD ha formulato un pacchetto di richieste vincolanti indirizzate ai vertici dell’ASP di Siracusa e all’Assessorato regionale alla Salute:

Trasparenza sull’organico: Chiarire ufficialmente l’attuale consistenza dei medici in servizio all’Umberto I. Turnazioni e affiancamento: Rendere noto come venga garantita la presenza di medici esperti a supporto del personale con meno esperienza. Piano straordinario di reclutamento: Presentare una strategia concreta per l’assunzione di specialisti in Medicina d’Emergenza-Urgenza. Sicurezza: Illustrare le misure adottate a tutela di utenti e operatori sanitari. Cronoprogramma e responsabilità: Indicare tempi certi per il superamento delle criticità.

Infine, la nota si conclude con un appello al Sindaco di Siracusa affinché, in qualità di massima autorità sanitaria locale, promuova un tavolo istituzionale urgente con ASP e Regione: “La salute è un diritto costituzionale e deve essere garantito anche a Siracusa, senza che la qualità dell’assistenza dipenda dalla fortuna di trovare il turno giusto o il medico disponibile”.

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