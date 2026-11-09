Violava continuamente i domiciliari: arrestato dai Carabinieri 26enne di Sortino

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SORTINO (SIRACUSA) / CRONACA – I Carabinieri della Stazione di Sortino hanno tratto in arresto un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa.

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Le violazioni e il provvedimento del GIP

Il giovane si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Ciononostante, secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, avrebbe ripetutamente e sistematicamente violato le prescrizioni imposte dalla misura cautelare a suo carico.

Il trasferimento nella casa circondariale di Siracusa

Le continue inosservanze del 26enne sono state puntualmente documentate e segnalate dai Carabinieri della Stazione di Sortino all’Autorità Giudiziaria competente.

Valutati i riscontri forniti dall’Arma, il GIP del Tribunale di Siracusa ha disposto la revoca del beneficio dei domiciliari, sostituendolo con la custodia cautelare in carcere. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto e associato presso la Casa Circondariale di Siracusa.

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