Lavoro, Sindacati, Società

Il calendario delle proteste fino al 22 novembre

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English

Il mese di novembre è segnato da una forte ondata di mobilitazioni sindacali in tutta Italia, culminando in un periodo di forti disagi soprattutto per i trasporti pubblici e ferroviari. Al centro della protesta ci sono il caro vita, la richiesta di maggiori investimenti in sanità, scuola e previdenza, e le critiche alle risorse destinate alla spesa militare.

Pubblicità

Le date chiave delle agitazioni

  • Oggi, 9 novembre: Proteste di quattro ore nel trasporto pubblico locale a Palermo e Genova (annullato invece lo sciopero dei lavoratori Italo).
  • Venerdì 13 novembre: Agitazioni di 24 ore a Venezia (Atvo) e Milano (Atm).
  • Sabato 14 novembre: Sciopero nel trasporto pubblico di Bari.
  • Lunedì 16 novembre: Nuove proteste a Bari e a Napoli, dove il personale Anm si fermerà dalle 11:00 alle 15:00.
  • Venerdì 20 novembre (La giornata più critica): Sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla Cgil in tutti i settori. A questo si aggiunge la protesta di Sgb e Cub Trasporti che coinvolgerà il trasporto pubblico locale, il comparto merci e le ferrovie. Per il gruppo FS (Trenitalia, Mercitalia Rail e Trenitalia Tper), lo stop è previsto dalle 21:00 di venerdì 20 alle 20:00 di sabato 21 novembre.
  • Sabato 21 novembre: Continuano i disagi ferroviari, con uno sciopero a Verona dalle 9:01 alle 17:00, oltre alla coda dello sciopero nazionale FS.
  • Domenica 22 novembre: Ultime proteste nel settore aeroportuale, con il personale Enav a Milano Malpensa e Varese, i lavoratori di Sicuritalia Ivri all’aeroporto di Venezia Marco Polo, e varie società negli scali di Firenze e Pisa.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts