Il calendario delle proteste fino al 22 novembre

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Il mese di novembre è segnato da una forte ondata di mobilitazioni sindacali in tutta Italia, culminando in un periodo di forti disagi soprattutto per i trasporti pubblici e ferroviari. Al centro della protesta ci sono il caro vita, la richiesta di maggiori investimenti in sanità, scuola e previdenza, e le critiche alle risorse destinate alla spesa militare.

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Le date chiave delle agitazioni

Oggi, 9 novembre: Proteste di quattro ore nel trasporto pubblico locale a Palermo e Genova (annullato invece lo sciopero dei lavoratori Italo).

Venerdì 13 novembre: Agitazioni di 24 ore a Venezia (Atvo) e Milano (Atm).

Sabato 14 novembre: Sciopero nel trasporto pubblico di Bari.

Lunedì 16 novembre: Nuove proteste a Bari e a Napoli, dove il personale Anm si fermerà dalle 11:00 alle 15:00.

Venerdì 20 novembre (La giornata più critica): Sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla Cgil in tutti i settori. A questo si aggiunge la protesta di Sgb e Cub Trasporti che coinvolgerà il trasporto pubblico locale, il comparto merci e le ferrovie. Per il gruppo FS (Trenitalia, Mercitalia Rail e Trenitalia Tper), lo stop è previsto dalle 21:00 di venerdì 20 alle 20:00 di sabato 21 novembre.

Sabato 21 novembre: Continuano i disagi ferroviari, con uno sciopero a Verona dalle 9:01 alle 17:00, oltre alla coda dello sciopero nazionale FS.

Domenica 22 novembre: Ultime proteste nel settore aeroportuale, con il personale Enav a Milano Malpensa e Varese, i lavoratori di Sicuritalia Ivri all’aeroporto di Venezia Marco Polo, e varie società negli scali di Firenze e Pisa.

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