A Roma si può morire investiti da un monopattino

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Tragedia nella Capitale, dove il fisico ed ex ricercatore dell’ENEA Roberto Cervellati è deceduto all’ospedale Gemelli in seguito a un drammatico investimento avvenuto su viale Angelico.

L’incidente si è verificato intorno alle 15:30, quando lo scienziato è stato travolto da un monopattino. Il conducente del mezzo è subito fuggito facendo perdere le proprie tracce, senza prestare alcun soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Prati della polizia locale, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile.

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Nella Capitale, nonostante regole sempre più ferree, soprattutto i turisti sfrecciano sui mezzi a noleggio, anche in due, senza casco, senza targa, contromano e nelle corsie preferenziali. Da tempo la cittadinanza si lamenta a riguardo.

Cervellati era una figura di spicco della ricerca italiana: nel corso della sua carriera aveva guidato la missione italiana dell’ENEA in Antartide, dando un contributo fondamentale agli studi scientifici nel continente bianco e stringendo importanti legami di collaborazione e amicizia con i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha voluto ricordarlo con profondo affetto e riconoscenza.

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