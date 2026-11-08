Assostampa Siracusa, Alessandro Ricupero è il nuovo segretario provinciale

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SIRACUSA – Cambio al vertice della sezione provinciale di Assostampa Siracusa. Alessandro Ricupero, corrispondente della Gazzetta del Sud e dell’Agenzia ANSA nonché addetto stampa dell’Arcidiocesi di Siracusa, è stato eletto per acclamazione nuovo segretario provinciale del sindacato dei giornalisti.

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L’elezione si è tenuta nel corso dell’Assemblea provinciale ospitata all’interno del salone “Giulio Pastore” della Cisl. Ricupero raccoglie il testimone dal segretario uscente Prospero Dente. A completare la nuova squadra di governo dell’Assostampa aretusea saranno Salvatore Di Salvo, nel ruolo di vice segretario, e Katia Scapellato, con l’incarico di segretaria tesoriere.

Le prime dichiarazioni del neo segretario

Nel suo discorso d’insediamento, Alessandro Ricupero ha sottolineato la complessità del momento storico vissuto dal comparto informativo e la necessità di una forte coesione categoriale:

“Ringrazio i colleghi che mi hanno accordato fiducia e ringrazio la segreteria uscente per il lavoro svolto in questi anni. Ci attendono una serie di impegni a sostegno della nostra categoria e di tutti i nostri iscritti. Sappiamo quanto sia complicato il momento per il mondo del giornalismo ed è proprio per questo che serve il sostegno di ognuno e la disponibilità a condividere ogni azione messa in campo a nostra tutela”.

Designati i delegati al Congresso regionale di Palermo

Nel corso della seduta, l’Assemblea ha provveduto anche all’elezione dei delegati che rappresenteranno la sezione di Siracusa al XXXV Congresso regionale di Assostampa Sicilia, in programma a Palermo dal 24 al 26 novembre prossimi.

Per la lista “Stampa Siracusana Controcorrente”, i componenti designati risultano suddivisi come segue:

Professionali (effettivi): Prospero Dente, Carmelo Maiorca, Sebastiano Diamante e Giuseppe Cascio. (Supplenti: Gianluca Carnazza e Francesco Di Parenti).

Prospero Dente, Carmelo Maiorca, Sebastiano Diamante e Giuseppe Cascio. (Supplenti: Gianluca Carnazza e Francesco Di Parenti). Collaboratori (effettivo): Giulio Perotti. (Supplente: Salvatore Di Salvo).

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