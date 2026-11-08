LUTTO NEL CALCIO | Addio a Melo Russo, lo storico allenatore catanese si è spento a 87 anni: lunedì i funerali

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CATANIA / SPORT – Il mondo del calcio siciliano piange la scomparsa di Melo Russo, storico allenatore etneo venuto a mancare ieri sera all’età di 87 anni. Un personaggio che ha fatto della propria catanesità un punto d’orgoglio, fino a realizzare il sogno di guidare la squadra della sua città tra i professionisti.

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Russo è stato un profondo conoscitore del pallone isolano, avendo seduto sulle panchine di numerosi club storici del territorio, tra cui Juventina Gela, Acireale, Giarre e Caltagirone, lasciando ovunque il ricordo di un uomo garbato, passionale e di altri tempi.

La parentesi sulla panchina azzurro-rossa

Il momento culminante della sua carriera coincise con la stagione 1988-89 in Serie C1. Sotto la presidenza di Angelo Attaguile, Russo fu chiamato a subentrare alla tredicesima giornata al posto di Bruno Pace, guidando la squadra catanese fino al decimo posto finale.

In quel Catania militavano nomi illustri del panorama calcistico dell’epoca come Onorati, Cuicchi, Garzieri, Mattei, Picone, Polenta, Tarantino, Tesser, Marini, Mastalli, Puzone, Borghi, Maddaloni, Scienza e D’Ottavio.

Russo fu riconfermato anche all’inizio della stagione successiva (1989-90), rimanendo alla guida degli etnei per le prime 18 giornate prima del cambio in panchina con Angelo Benedicto Sormani, in un’annata caratterizzata dal lancio di numerosi giovani provenienti dalla formazione Primavera accanto a elementi di esperienza come Cipriani, Schio, Sciuto, Ghezzi e Manieri.

Il ricordo e l’ultimo saluto

Chi lo ha conosciuto ne ricorda la straordinaria signorilità, il trasporto umano e l’inconfondibile disponibilità: anche negli anni successivi al suo ritiro, incontrandolo allo stadio o durante gli eventi sportivi, amava condividere aneddoti e storie inedite di quel calcio vissuto sempre da fiero protagonista.

I funerali di Melo Russo si terranno lunedì 9 novembre, alle ore 16:30, presso la chiesa di Sant’Euplio in piazza Montessori a Catania. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze della redazione.

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