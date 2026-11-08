Minaccia cyber e guerra ibrida: convocato il Comitato per la sicurezza al Viminale dopo le minacce a Tajani

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ROMA – La minaccia informatica sale di livello e scuote l’esecutivo nazionale, spingendo le istituzioni a un’immediata risposta coordinata. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato per martedì 10 novembre al Viminale una riunione straordinaria del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro del vertice, l’analisi approfondita dei rischi per la sicurezza nazionale e la tutela dei servizi essenziali legati all’escalation degli attacchi hacker.

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Un allarme che giunge a poche ore dalle notizie riguardanti presunte minacce e taglie comparse sul dark web ai danni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e del procuratore di Roma Francesco Lo Voi.

Le dichiarazioni dei ministri: “Una guerra ibrida che punta al voto”

La gravità del quadro emergenziale è stata confermata dalle dichiarazioni di due importanti esponenti del governo rilasciate alla stampa:

Tommaso Foti (Affari Europei): In un’intervista al Corriere della Sera, Foti parla apertamente di una guerra ibrida in corso: “Se un agente esterno modifica la temperatura dei frigoriferi dove sono custoditi gli alimenti o il sangue, significa che è in corso un atto ostile contro la nostra sicurezza nazionale”. Sull’origine delle offensive, Foti aggiunge: “In attesa dell’analisi dell’intelligence, tre indizi fanno una quasi prova. Non mi sento di escludere la matrice russa legata al nostro sostegno all’Ucraina.”

In un’intervista al Corriere della Sera, Foti parla apertamente di una in corso: “Se un agente esterno modifica la temperatura dei frigoriferi dove sono custoditi gli alimenti o il sangue, significa che è in corso un atto ostile contro la nostra sicurezza nazionale”. Sull’origine delle offensive, Foti aggiunge: “In attesa dell’analisi dell’intelligence, tre indizi fanno una quasi prova. Non mi sento di escludere la matrice russa legata al nostro sostegno all’Ucraina.” Antonio Tajani (Esteri): Intervistato da Il Giornale, Tajani ha rassicurato sulla tenuta delle difese cibernetiche, confermando la massima allerta per la sicurezza personale e della propria famiglia. Per il titolare della Farnesina, la matrice di questi attacchi punta a condizionare la democrazia: “In vista delle prossime scadenze elettorali ci sarà un tentativo sistematico di condizionare l’opinione pubblica e dividere gli europei attraverso la disinformazione”. Tajani ha annunciato che porterà il tema al prossimo G7 Esteri per coordinare una risposta collettiva.

Prevenzione, difesa e l’uso improprio dell’IA

Entrambi i ministri hanno difeso la necessità di proseguire negli investimenti per la difesa cibernetica, sottolineando come proteggere le infrastrutture digitali equivalga a proteggere scuole, ospedali e servizi essenziali per i cittadini.

Infine, Tajani ha lanciato un monito sull’uso dell’intelligenza artificiale in politica e in campagna elettorale (con un richiamo all’episodio dell’immagine fake diffusa dal presidente del PD Bonaccini): “Utilizzarla per manipolare la realtà e dimostrare una tesi falsa alimenta la disinformazione. Delegittimare chi rappresenta il Paese nel mondo è un atto grave.”

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